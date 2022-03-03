金管會清查停電災情 最高峰影響154家銀行據點

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（中央社記者謝方娪台北3日電）全台無預警大停電，金管會清查金融三業受影響情形，最高峰達154家銀行分支機構受影響。根據金管會統計，截至今天下午2時，還有11家銀行分支機構、1290台ATM受波及，無法正常營運及提供服務。

台電興達電廠設備故障，影響龍崎變電所運作，全台今天上午瞬間喪失1050萬瓩電力，約占全台1/3電力。

金管會銀行局清點金控、國銀、外銀、陸銀、票券公司、信合社、郵局等133家金融機構，並於下午例行記者會公布統計結果。受停電影響總機構家數為31家，包含銀行、信合社及郵局等，受影響的分支機構最高峰達154家。

截至今天下午2時，仍有11家銀行分支機構受停電影響、無法正常營運，客戶若有臨櫃需求，銀行會引導客戶至附近聯行、分行辦理相關作業，或透過行動銀行及網路銀行線上辦理。

另截至今天下午2時，仍有1290台ATM受停電影響、民眾無法正常使用，不過比例僅為國內整體3.2萬台ATM的4%，占比不高。主要受停電影響區域集中台南市、高雄市及屏東縣。

根據金管會保險局調查，今天全台無預警大停電，保險公司對外資訊系統皆沒有受到影響，運作一切正常，不過部分保險分支機構的終端電腦、網路、電話等有段期間因停電而無法使用，復電後都已恢復正常。

金管會證期局指出，證券主要關鍵基礎設施，包含證交所、櫃買中心、集保結算所、期交所主要和備援資訊機房設施全部運作正常；證交所和櫃買中心都指出，電腦系統結算交割作業都正常運作，和業者間的證券交易連線全部正常。

另證期局調查券商、期貨商、投信投顧事業受停電衝擊情形，期貨商和投信投顧業回報皆沒有受到影響，但有一家券商通報，上午9時16分因電子傳輸電路斷線，部分客戶無法透過網路下單，券商請客戶改用其他方式進行委託，後續系統在9時53分恢復正常電子下單作業。（編輯：楊蘭軒）1110303