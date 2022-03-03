高雄多數地區預計午夜復水 興達電廠逐步恢復運轉

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台電表示，3日上午因興達電廠開關場事故造成全台大停電，停電戶數共約549萬戶，目前已復電約400萬戶，雲林以北地區已全數復電，其餘戶數搶修中。圖為高雄興達發電廠外觀。中央社記者董俊志攝 111年3月3日

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（中央社記者曾以寧高雄3日電）興達電廠開關場事故釀全台大停電，並且傍晚時間部分復電用戶再遭停電，高雄輕軌因此又暫停行駛。興達電廠表示各機組已陸續恢復運轉，台水則預計午夜恢復高雄絕大多數區域供水。

興達電廠副廠長蔡銘洲接受中央社記者電訪表示，目前廠內氣渦輪機組已全部恢復運轉，複循環發電機也預計在晚間6時到8時逐步恢復發電。2部燃煤機組則需要較長時間逐步恢復發電，預計今天半夜才會恢復運轉。

至於「蘋果日報」報導，興達電廠故障是因為「用來消弧的絕緣氣體六氟化硫SF6，在未回填完成的情況下，就開始操作隔離開關，導致開關場直接炸掉，導致全台大停電。」蔡銘洲對此僅表示，仍在討論釐清詳細事故原因。他也說，網路流傳電廠內部機組冒煙影片，是機組跳脫後、水蒸氣逸散的正常釋壓現象。

針對南部有部分用戶復電又停電的狀況，台電訊息說明，因隨著日光下降、太陽光電發電量逐漸減少，加上發電機組又完全恢復運轉還需要一些時間，造成有部分已復電用戶再次停電。

台灣自來水公司第七區管理處也訊息表示，高屏溪攔河堰已在復電後立即展開大口徑原水管充水，在送淨水場處理完成後即可逐步復水。上午停水戶數最多時約有108萬戶受影響，下午3時停水戶已下降至40萬戶，預計今晚12時絕大部分用戶均可復水，極少數高地或管末如路竹、阿蓮、田寮部分地區於明天中午前完成復水。

供電不穩，高雄市各項活動、交通也相繼受影響。高捷公司也在傍晚表示，從下午3時30分起局部營運的輕軌，因供電不穩、部分已復電車站又無法供電，全線停駛，並改以公車接駁；捷運則無影響，全線正常營運。

針對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗否因停電造成損壞，高雄市政府衛生局表示，停電衛生所的疫苗冰箱之緊急發電供電無虞，19區衛生所暫為保管轄內共150家合約院所疫苗，整體疫苗狀況安全無虞，無損壞情形。

此外，高雄市無黨籍議員黃捷原訂今天晚間在高雄市電影館舉行電影「時代革命」放映會，她也在臉書宣布，因場地供電狀況仍不穩定，包場活動將延期舉辦。（編輯：黃世雅）1110303