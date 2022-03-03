全台大停電初判人為疏失 台電董事長總經理請辭、王美花自請處分

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興達電廠開關場3日上午發生事故，導致全台大範圍停電，台電初判是人為疏失。經濟部長王美花（圖）為此向行政院長蘇貞昌自請處分，並在晚間的記者會上雙手合十表達歉意。中央社記者徐肇昌攝 111年3月3日

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（中央社記者賴于榛台北3日電）全台大停電，初判為人為疏失。行政院今晚表示，經濟部長王美花為此向院長蘇貞昌自請處分，台電董事長楊偉甫、總經理鍾炳利也已表達請辭負責；蘇貞昌指示，等調查報告出爐後處理。

影片來源：台電影音網

行政院發言人羅秉成晚間透過媒體群組指出，針對今天停電事件，王美花已於下午向蘇貞昌報告事故初步調查及應處情形，經台電公司初步調查研判，此一事故應是 興達電廠 興達電廠小檔案 設立動機：因應南部工業成長帶動電力需求 啟用時間：1982年 規模：為全台第三大電廠，僅次於台中電廠、大潭電廠 機組：4部燃煤與5部燃氣 總容量：432.6萬瓩 資料來源：台電 看更多 關閉 於進行歲修期間，於其開關場處理過程中，出現操作上的人為疏失所造成。

羅秉成說，王美花向蘇貞昌報告，楊偉甫、鍾炳利已就此事表示請辭以示負責，她也自請處分。

羅秉成表示，蘇貞昌聽取初步報告後指示，現階段以恢復民生用電為最優先要務，要求經濟部次長曾文生親自到場指揮調度，儘速恢復用電，並要求此事應嚴查、嚴辦，下令經濟部於3日內提出完整書面調查報告，至於相關人員的究責部分，待調查報告提出後處理。

羅秉成表示，蘇貞昌今天傍晚協同行政院副院長沈榮津及王美花等人向總統報告停電初步調查及處理情形。（編輯：謝佳珍）1110303

興達電廠事故造成全台大停電，經濟部長王美花（中）3日晚間與台電公司董事長楊偉甫（左）、總經理鍾炳利（右）召開記者會，會中二度致歉，並宣布補償方案。中央社記者徐肇昌攝 111年3月3日

全台3日上午大範圍停電，經濟部長王美花表示，興達電廠開關場事故導致全台瞬間喪失1050萬瓩電力。圖為機組緊急停機產生水蒸氣逸散現象。（台電提供）