興達電廠事故賠償方案出爐 經長：強化電網韌性

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（中央社記者曾智怡、梁珮綺台北3日電）今天上午因興達電廠開關場事故釀全台逾12小時大停電，經濟部長王美花晚間表示，初判為人為疏失，賠償方案比照萬隆停電事故辦理，強調會持續強化電網韌性，研析如何避免讓「一個點的事故影響整個大系統」。

王美花晚間9時30分率台電董事長楊偉甫、總經理鍾炳利、台電專業總工程師吳進忠、發言人張廷抒親自說明事故肇因、復電情況與賠償事宜。

王美花表示，目前民生用電已全數送入，僅剩極少線路存在小問題，會盡快查修、解除問題，「不會拖太久」，對此停電事故深表歉意；行政院長蘇貞昌指示3天內提出詳細書面報告，台電董事長、總經理均表達請辭以示負責，「我也有跟院長表達要自請處分」，不過院長也指示，待報告出爐再處理咎責問題。

王美花強調，後續將就人員管理、系統改善等層面進行細緻討論，包含未來如何避免讓「一個點的事故影響整個大系統」，會以專業角度提出改善措施。

楊偉甫表示，興達電廠發生兩次人為疏失，「任何人都難以忍受」，過去這段時間也體認到電網韌性是台電目前要加強部分，而幾次停電都非缺電造成，因應大量再生能源，均已要求員工隨時至（電網）脆弱點進行巡視，一線操作人員也需加強訓練，「從主管到基層一起努力改善電網韌性」，讓事故次數降至最低。

鍾炳利坦言，一線人員操作危機意識、專業判斷不足，需持續加強。

由於停電也造成停水災情，吳進忠表示，會再檢討如何強化關鍵維生設施供電強度，並藉由事故盤點需加強之處，落實電網強韌計畫。

關於停電補償部分，王美花表示，將比照萬隆電廠補償方式，工業、家庭用戶給予95折補償，停電超過6小時會加倍補償，也就是打9折方式處理。楊偉甫補充，由於工業、產業用戶停電損失較為嚴重，補償會以個案方式處理，這一兩天即會展開普查。

媒體詢問明天供電狀況，吳進忠承諾，「明天供電沒問題」，預估尖峰負載是3070萬瓩、尖峰備轉容量率約6.5%，會隨跳脫機組陸續併聯，逐步增加供電能力，核三廠機組也正啟動當中。（編輯：潘羿菁）1110303