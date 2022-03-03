高雄晚間恢復送電 8000戶因饋線事故搶修中

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興達電廠開關場事故3日釀全台大範圍停電，南部成停電重災區，台南、高雄及屏東入夜後仍有多處未能完全恢復供電。圖為高雄市苓雅區天黑後尚未復電，街頭路口號誌停擺。中央社記者董俊志攝 111年3月3日

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（中央社記者曾以寧、蔡孟妤高雄3日電）高雄市多個行政區今天下午4時許再度停電，且長時間未復電，台電表示，晚間9時33分高雄市已恢復送電，但有2條饋線因事故停電，約8000戶受影響，仍在搶修中。

台電高雄區處發布訊息表示，到晚間8時40分，高雄鼓山、前金、苓雅、新興、三民、鹽埕、梓官、橋頭、楠梓、左營、岡山、仁武、大社、燕巢、湖內、阿蓮、路竹、田寮、茄萣、永安、彌陀等區，尚有44萬4514戶停電，晚間9時33分已恢復送電，但有2條饋線因事故停電，約8000戶受影響，正在搶修中。

台電鳳山區處則表示，到晚間7時50分，鳳山、鳥松、仁武、大樹、大寮、小港等區部分區域，仍有8萬4937戶尚未復電；晚間8時56分則已全部復電。

一名高雄市民告訴中央社記者，「這簡直比分區限電還慘，幾次大停電，還沒有這次停這麼久的。」之前分區限電大家輪流停1小時，這次再度停電後，居然超過4個小時都沒電可用，且不只停電，手機訊號和網路也跟上午一樣變得微弱不穩。

市民也說，住家附近到晚間8時30分左右恢復供電時，附近響起一片歡呼聲，鄰居都在說「終於有電了」，也有人酸「這4小時的調度也太有效率了吧！」

高雄科技大學傍晚發布訊息表示，因建工校區尚未復電，今天夜間部課程全部暫停。

高科大主任秘書陳銘志告訴中央社記者，建工校區共有1000多名同學，但同學們並非每天都有課，估計受影響學生應有數百人。高科大其他校區則都已恢復供電，夜間部上課不受影響，僅建工校區到傍晚上課前都還沒復電，因此緊急透過通訊軟體和電子郵件通知同學停課消息。

全台上午因興達電廠開關場事故釀大範圍停電，影響逾500萬戶，其中高雄市受到嚴重影響。台電訊息表示，這次並未實施分區輪停，而是視發電情況逐步復電，但因傍晚後太陽能發電量下降、發電機組又尚未恢復運轉，部分區域有再停電情形。（編輯：謝雅竹）1110303

全台3日無預警大停電，高雄部分地區至晚間仍未完全恢復供電，有民眾晚間外出用餐，只能在戶外桌椅摸黑吃飯。中央社記者董俊志攝 111年3月3日