曾與郭台銘賭雞排不缺電 王美花：303大停電是人為疏失

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興達電廠事故造成全台大停電，經濟部長王美花（左2）晚間在記者會中二度致歉，並宣布受影響的工業戶與民生用戶電費可打95折，停電6小時以上電費打9折。中央社記者徐肇昌攝 111年3月3日

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（中央社記者梁珮綺、曾智怡台北3日電）鴻海創辦人郭台銘斷言台灣今年一定缺電，經濟部長王美花多次表示不會，並願以此「賭雞排」，針對今天全台大停電，網友紛紛詢問哪邊可領，王美花說，303大停電屬於人為疏失，而非缺電。

興達電廠開關場因人員操作疏失，造成全台停電，共有549萬戶受影響，部分地區停電逾12小時，引發民怨，經濟部長王美花晚間率領台電董事長楊偉甫、總經理鍾炳利、發言人張廷抒及專業總工程師吳進忠召開記者會，說明事故原因、初步調查結果以及賠償方案，並再度向全國民眾致歉。

由於王美花今年1月接受廣播專訪時表示，台灣絕對不會缺電，願以此與郭台銘「賭雞排」，今天全台無預警大規模停電後，引發網友熱議，紛紛詢問哪裡領，連台北市長柯文哲也說要領雞排。

對此，王美花說，303大停電屬於人為疏失，而非缺電。（編輯：楊蘭軒）1110303