興達電廠人為釀禍549萬戶停電 雲林高雄1.7萬戶未復電

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全台3日無預警大停電，初判為人為疏失，至晚間高雄部分地區仍未完全恢復供電。圖為一家餐廳業者為各桌消費者點上蠟燭，民眾在燭光下用餐。中央社記者董俊志攝 111年3月3日

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（中央社記者梁珮綺、曾智怡台北3日電）興達電廠開關場事故因人為操作疏失，導致全台大範圍停電，影響戶數達549萬戶，台電今天表示，經過緊急搶修，截至今晚9時，僅剩雲林及高雄約1萬7600戶尚未復電，但很快恢復供電。

興達電廠開關場上午9時7分發生事故，導致全台大範圍停電，影響549萬戶，經過緊急搶修，有442萬戶在下午3時復電，不過，隨著太陽下山，光電發電量逐漸減少，儘管機組全開，但併聯仍需時間，導致雲林以南地區部分用戶從傍晚起停電。

經濟部長王美花晚間率領台電董事長楊偉甫、總經理鍾炳利、發言人張廷抒及專業總工程師吳進忠召開記者會，說明事故原因、初步調查結果以及賠償方案，並再度向民眾致歉。

由於停電時間已逾12小時，各界關切目前復電進度，吳進忠表示，截至晚間9時止，幾乎都已復電，僅剩雲林9000戶、高雄8600戶未復電，但很快就能恢復供電。（編輯：潘羿菁）1110303

高雄地區入夜後仍有多處遲未復電。圖為一家糕餅業者員工晚間藉由手機燈光互相討論。中央社記者董俊志攝 111年3月3日

高雄3日晚間仍有多處未復電，外出民眾拿著手電筒，在漆黑中帶著毛小孩散步。中央社記者董俊志攝 111年3月3日

高雄市苓雅區天黑後尚未復電，街頭路口號誌停擺。中央社記者董俊志攝 111年3月3日