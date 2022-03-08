楊偉甫卸任台電董事長 曾文生讚最有貢獻「水電工」

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（中央社記者曾智怡台北8日電）台電今天舉行董事長、總經理交接典禮，卸任董事長楊偉甫表示，44年公務生涯原以為會以水利人角色退休，沒想到最後是以「水電工」身分話別；新任代理董事長曾文生說，「我相信，楊偉甫是對台灣最有貢獻的水電工」。

因303大停電事故，行政院昨天批准楊偉甫、台電總經理鍾炳利辭呈，由經濟部政務次長曾文生代理董事長，副總經理王耀庭接任總經理，台電今天舉行卸新任董事長、總經理交接典禮。

楊偉甫致詞時表示，4年多前接下董事長任務，到今天看到曾文生代理董事長，「心裡非常開心」，除壓力釋放之外，他認為曾文生無疑是目前最了解台電的長官，在這期間也陪伴公司面對能源轉型、2050淨零碳排任務，他相信曾文生有能力帶領台電夥伴繼續往前邁進。

楊偉甫說，今天是公務生涯第44年，原以為會以「水利人」角色退休，沒想到今天以進入職場第一志願的台電「水電工」身分跟大家話別；他強調，缺水是天災，但因缺水造成缺電卻是人禍，台電人員必須明瞭，穩定供電比穩定供水更加重要。

他談及歷次停電事件表示，每個員工都要有深厚技術底蘊，才能在停電時快速危機處理；若以軍隊形容，最上層領導單位需訂定戰略，幹部必須要有戰術，「但真正最重要的是，前線每一位戰士必須要有足夠戰績」。

對於近年因員工大量退離，現有1/3員工年資不滿5年，楊偉甫認為，「戰術沒問題，但戰績忽略了」，這是社會普遍現象，須共同努力，讓新進人員能在最短時間達到技術養成。

曾文生致詞時盤點電源開發狀況指出，楊偉甫2017年10月30日接任至今，期間累計商轉的發電機組、包含民營機組在內，裝置容量達1240萬瓩，已奉准及施工中發電計畫則有1760萬瓩，合計約3000萬瓩，「這是非常驚人紀錄」，讓現今電力系統供電能力提升至5000萬瓩。

曾文生強調，楊偉甫是值得尊敬的長官，如今卸下職務，「我相信，他是對台灣最有貢獻的水電工」。

鍾炳利致詞時表示，自己告別43年職場生涯，儘管責任卸下、輕鬆許多，但還是覺得腦袋空白，因為303事故真的給予很大震撼。

鍾炳利說，台電工作是「先天下之憂而憂，後天下之樂而樂」，因電業相當複雜，一定要想得比別人更早、更遠，期許接任的王耀庭勇敢向前邁進，同事胼手胝足，「讓全台萬家燈火」。（編輯：楊凱翔）1110308