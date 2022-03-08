蘇貞昌：王美花留任 6個月內找出電網韌性等問題

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北8日電）303大停電，經濟部長王美花留任，引發外界討論。行政院長蘇貞昌今天受訪說，王美花有再次說要負起政治責任，但他要求王美花拿出能力、魄力等，6個月內找出電網韌性等問題，並盤整解決。

立法院會今天邀請蘇貞昌率同各部會首長列席進行施政方針及施政報告並備質詢。蘇貞昌會前接受媒體聯訪，被問到3日全台大停電，王美花獲留任，在野黨批評政務官真好當。

蘇貞昌說，去年這個時候，全台碰到百年大旱，王美花帶領團隊度過危機，表現卓越；現在發生大停電，對不起民眾，王美花有再次表示要負起政治責任，但他告訴她，下台瀟灑的走是瀟灑，也是輕鬆。

蘇貞昌接著指出，他要求王美花拿出能力、魄力與努力，找出為何一再發生這樣的事故，要把操作、管理甚至於電網韌性等種種問題，在6個月內找出來，盤整怎麼解決才是負責任。

興達發電廠3日因人為疏失造成全台大停電，行政院發言人羅秉成7日透過媒體群組指出，王美花已在下午4時赴行政院提呈「303停電事故檢討報告」，親向蘇貞昌就事故發生原因研判，以及未來改善對策進行調查結果報告。（編輯：張均懋）1110308