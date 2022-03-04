303大停電 經濟部：電路保護未隔離故障訊號 使下游電廠跳脫

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興達發電廠3日人為疏失造成全台大停電，影響549萬戶。圖為興達發電廠內一景。中央社記者董俊志攝 111年3月4日

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（中央社記者洪學廣、張祈高雄4日電）昨天全台大停電，經濟部次長曾文生今天說明，事故主因是人為疏失且未落實防呆作為，也就是電路保護機制未隔離故障電流，反而把影響透過系統傳到下游電廠內一併跳電。

高雄 興達電廠 興達電廠小檔案 設立動機：因應南部工業成長帶動電力需求 啟用時間：1982年 規模：為全台第三大電廠，僅次於台中電廠、大潭電廠 機組：4部燃煤與5部燃氣 總容量：432.6萬瓩 資料來源：台電 看更多 關閉 開關場昨天事故釀全台大停電，波及549萬戶，經濟部初判肇因為人為疏失，部長王美花自請處分、台電董事長楊偉甫與總經理鍾炳利請辭負責。總統蔡英文今天中午12時南下視察興達電廠，聽取經濟部簡報事故原因和改進作為。

曾文生指出，這次事故的3個核心問題包括人為疏失、電廠自我保護及電網如何分散風險、未來改善初步想法。事故肇因確定有人員疏失，未完全落實防呆作為。

他表示，這次事故過程簡要說明就是人為疏失導致故障電流出現後，故障電流如同病毒，本應該透過電路保護隔掉，這次不但沒隔掉，還傳至龍崎變電所，造成機組跳脫，影響擴大到整個南部。

曾文生說明，工作人員3月2日發現開關編號3540存在水氣，因此將已注入的絕緣氣體抽掉，導致機制裡的絕緣線不夠。但昨天工作人員為了確認編號3541設備可以運轉，就跟值班主任提出要把電路聯通，結果主任卻未做好再三確認就答應，導致3540開關設備短路接地故障。

在第1道保護設備數位電驛層面，曾文生坦言，由於保護電驛在民國105年更換成數位型的，反而無法跟設備較舊的興達電廠有效匹配。因此當故障電流出現時，數位保護電驛本應跳開隔離電流，但保護設備卻誤判故障電流為假訊號，結果未啟動保護機制，就讓故障電流累積，造成機組跳脫。

第2道保護機制的電網端部分，曾文生則表示，故障訊號透過興達電廠的4個匯流排（功能如延長線插座）進入龍崎及路北等5座超高壓變電所後，這些變電所因偵測到故障電流，為了保護電網開始跳開，包含雲林、嘉義這幾個電廠，所以導致龍崎變電所以南所有電廠全黑。

針對未來改善方向，曾文生也提出包括做好人員教育訓練建立當責機制、強化第1道防線儘早把錯誤電流隔開、將興達南北開關所做好系統分隔，讓各線路分群保護等3大作為。

電網端部分，經濟部將找來學者專家增設保護系統，不要讓問題出到牆外；接著要重新檢討系統跳脫邏輯；最重要的工作是因應新的能源型態，要如何佈建達成電網分散，都需要再做通盤考量。（編輯：郭諭儒）1110304

興達電廠事故造成全台3日多處大停電。圖為3日高雄一處受影響的服飾商家，員工以手機燈光輔助整理店內環境。（中央社檔案照片）