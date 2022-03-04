停電影響產線 中鋼：最快4日晚間恢復正常

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（中央社記者張建中新竹4日電）台電興達電廠3日發生開關場事故，全台多地發生無預警停電，中鋼產線遭受影響，目前正陸續恢復中，預計今天晚上至明天可以恢復正常。

中鋼表示，3日上午發生大範圍停電，小港廠區生產基地受到影響；3日下午台電陸續恢復供電後，開始逐步確認產線安全。

中鋼指出，停電時，部分產品剛好停在生產線中間，產線上的產品冷掉，也需要等到復電後排除；產線從上游到下游很長，復原作業需要時間，估計今天晚上至明天產線應可恢復正常。

中鋼表示，停電事件造成的損失仍待進一步評估，當前首要重點是產線復原。至於高雄市長陳其邁說，市府將聘請律師代廠商和用戶向台電求償，中鋼指出，這是好事情，不過中鋼是否提出求償目前還未確定。

為提升未來競爭力，並因應產線及退休人力需求，中鋼宣布今年委託中山大學辦理新進人員甄試，公開招募350名新進人員，包括師級職位49名、員級職位301名，今天起受理報名。（編輯：張良知）1110304