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0303全台大停電
新聞專題
0303全台大停電13/117

303停電衝擊 台電調度中火及林口機組全運轉

2022/3/4 16:02（3/4 18:41 更新）
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興達電廠開關場事故造成全台無預警大停電，也導致核三廠急停，台電為救援電力缺口，調度所有燃氣機組滿載上線，林口、台中火力發電廠（圖）全力運轉。（中央社檔案照片）
興達電廠開關場事故造成全台無預警大停電，也導致核三廠急停，台電為救援電力缺口，調度所有燃氣機組滿載上線，林口、台中火力發電廠（圖）全力運轉。（中央社檔案照片）
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（中央社記者曾智怡台北4日電）興達電廠開關場事故造成全台無預警大停電，也導致核三廠急停，台電為救援電力缺口，調度所有燃氣機組滿載上線，林口、台中火力發電廠全力運轉；因應夜尖峰用電，水力電廠陸續併聯上線。

昨天全台因興達電廠

興達電廠小檔案

設立動機：因應南部工業成長帶動電力需求

啟用時間：1982年

規模：為全台第三大電廠，僅次於台中電廠、大潭電廠

機組：4部燃煤與5部燃氣

總容量：432.6萬瓩

資料來源：台電

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人為疏失釀大停電，核三廠2部機組受波及急停，儘管昨晚原能會已同意第2號機組再起動，不過截至今天下午發電率僅2成。

根據台電資訊，今天供電燈號亮黃燈，代表供電吃緊，備轉容量率為6.48%，預估尖峰備轉容量為199萬瓩，預估最高用電達3070萬瓩，落在傍晚5時至7時之間。

觀察白天供電狀況，基載燃氣機組為供電主力，扣除歲修、故障、處於運轉限制等機組，其餘機組通通上線，接近滿載發電，合計達1000萬瓩發電量，占電力系統供電能力1/3。民營電廠燃氣機組（IPP）也全力發電，受昨天停電影響的南部嘉惠電廠一、二期、豐德1、2號機均已滿載運轉。

燃煤機組部分，為支應用電需求，林口、中火燃煤機組共計10部機組上線，民營和平、麥寮電廠也在運轉中，合計也有近900萬瓩供電力。興達電廠燃煤機組則因還處於故障、歲修狀態，尚未正式上線。

另外，由於今天天氣晴朗，光電占能源供電占比在中午時段衝破15%，會逐步遞減至太陽下山，再交由水力接棒發電。

台電主管表示，現在水力發電以因應夜尖峰為主，在系統正常情況下，慣常、抽蓄水力會在約下午3時之後，依照系統需要及天候陸續啟動；目前大甲溪發電廠已開始發電，其他各廠也配合系統調度運轉。（編輯：潘羿菁）1110304

根據台電資訊，4日供電燈號亮黃燈，代表供電吃緊，備轉容量率為6.48%。（圖取自台電網頁taipower.com.tw）
根據台電資訊，4日供電燈號亮黃燈，代表供電吃緊，備轉容量率為6.48%。（圖取自台電網頁taipower.com.tw）
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