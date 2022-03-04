養殖漁業自設發電機並補助更新 全台停電無危機

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漁業署4日表示，全台3日無預警大範圍停電，漁業署隨即對養殖戶展開調查，過程中屢獲告知，補助汰舊換新發電機的幫助很大；漁業署從民國109年起將發電機納入補助項目，迄今已協助516台更新，相關產值約新台幣5億多元，3日也順利通過停電考驗。（高雄漁青聯誼會會長蔡聖倫提供）中央社記者楊淑閔傳真 111年3月4日

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（中央社記者楊淑閔台北4日電）全台3日大範圍停電，漁業署今天表示，全台養殖戶幾乎都設置備援發電機下，近年補助更新516台奏效，幾乎安然渡過沒受損；也再鼓勵室內養殖戶用太陽能，停電時也能自發自用。

農委會漁業署今天發布新聞，做出以上表示。漁業署副署長林國平接受中央社記者電話訪問時說，全台約3.3萬戶養殖戶，多有電力備援觀念、架設發電機，以防發生天災、停電或不可抗力因素影響魚蝦維生，造成損失。

他說，昨天全台灣大範圍停電，漁業署隨即對養殖戶展開詢問調查，過程中屢獲漁民告知，補助汰舊換新發電機，幫助很大；而漁業署從109年起將發電機納入補助項目，迄今補助516台更新，相關產值約新台幣5億多元，昨天渡過停電考驗。

他補充，漁業署補助養殖漁民的智能設備，包括智能電箱（ATS系統），斷電時會自動切換供應電源；同時推動補助室內養殖場架設屋頂型太陽能光電，突然停電時可自發自用，而且結合綠能生產，符合潮流趨勢，未來應對國際貿易新規範，會更順暢。

漁業署補充，昨天停電調查產業實況時，中華民國養殖漁業發展協會執行長侯彥隆說，漁業署近2年推動相關補助，讓這次停電對養殖產業影響不大。台南第三屆百大青農郭俊瑋、高雄漁青聯誼會會長蔡聖倫及屏東林邊區漁會主任陳玉玲都肯定補助發電機更新，停電時就派上用場了。（編輯：陳政偉）1110304