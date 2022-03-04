303停電後內閣是否改組 蘇貞昌：目前沒有

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

興達發電廠3日人為疏失造成全台大停電，國民黨立委曾銘宗4日質詢，近期內內閣會不會改組。對此，行政院長蘇貞昌（圖）說，內閣現在沒有說要改組。中央社記者王飛華攝 111年3月4日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者范正祥台北4日電）興達發電廠昨天人為疏失造成全台大停電，影響549萬戶，國民黨立委曾銘宗今天質詢，近期內內閣會不會改組。對此，行政院長蘇貞昌說，內閣現在沒有說要改組。

立法院會今天邀請蘇貞昌率同各部會首長列席進行施政方針及施政報告並備質詢。曾銘宗質詢，發生大停電這樣的情況，近期內閣會不會改組。

蘇貞昌表示，內閣現在沒有說要改組。但內閣隨時都會因應各種情況，如果有必樣，隨時都會進行必要的動作，但目前並沒有說內閣要改組。

對於曾銘宗追問在什麼情況下內閣會改組，蘇貞昌說，他以這團隊為國家工作、為人民服務為榮，每個人在崗位上盡心盡力，而且配合非常好，他和總統蔡英文都認為這個行政團隊大家很努力、大家很強，但要做到100分是很難，有些時候發生的事情令人意外也實在不能接受，對於外界的指教也謙卑反省檢討。

曾銘宗指出，昨天發生大停電影響549萬戶，前總統陳水扁也在臉書發文，台電董事長和總經理請辭是行政責任，政治責任誰來負。

蘇貞昌表示，他已經要求經濟部責成台電一起寫出完整報告，他會就相關事情，追其原因、究其責任。（編輯：蘇龍麒）1110304