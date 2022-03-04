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0303全台大停電
新聞專題
0303全台大停電9/117

全台停電 國民黨：應全額補償民眾產業損失

2022/3/4 17:30
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（中央社記者劉冠廷台北4日電）國民黨今天表示，這次停電損失粗估百億，以致半導體產業重創、石化鏈大跳腳，恐怕不是政府一句「損失電費打95折」、「台灣不缺電」就可以開脫；國民黨要求應全額補償民眾、產業損失。

全台昨天無預警停電，國民黨文傳會主委凌濤今天下午透過新聞稿表示，近2年發生3次大停電，皆與興達電廠有關，雖然斷電原因大不相同，但顯示同樣的問題，就是國內供電穩定急速惡化、全台電網極其不穩定。

凌濤說，這次停電損失粗估百億，以致半導體產業重創、石化鏈大跳腳，恐怕不是政府一句「損失電費打95折」、「台灣不缺電」就可以開脫；國民黨要求應全額補償民眾、產業的損失。

凌濤指出，科技園區、工廠業者損失難以估計，老闆、企業在意的絕非經濟部這種「無關痛癢」的小額補償，而是失職、失能的民進黨政府讓無預警停電一再發生，造成產業屢次皆無辜受害，試問在如此不穩定的供電情況下，如何吸引外資來台投資，如何鼓勵台商回流台灣，如何安撫在台企業不要出走。

凌濤表示，經濟部長王美花宣布補償方案為工業用戶與家庭用戶會給予95折，停電超過6小時則打9折；但若依照去年大停電後的補償結果，多數受害人民根本「連一塊雞排也買不起」，相對的，受停電衝擊的多數商家、攤商、企業等損失絕對遠大於經濟部「杯水車薪」的補償方案，經濟部這種敷衍式的補償作法，只是讓受害民眾與產業更為心寒。

凌濤強調，台電應該針對民眾、產業的停電損失全額補償，同時，經濟部與台電也應立即進行電力系統的改善檢討，並落實改善方案，民進黨政府更應該重新檢視能源政策以及台電的管理問題，以確保穩定用電的環境。（編輯：林興盟）1110304

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