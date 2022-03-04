蔡總統為停電致歉：人為失誤不應該 經濟部3天內提檢討報告

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總統蔡英文（左）4日前往高雄視察興達發電廠時表示，要對3日停電事故，造成國民不便表達歉意，尤其對停電較久的南部鄉親，她更要表達歉意，已要求台電強化基礎電力設施韌性。中央社記者董俊志攝 111年3月4日

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（中央社記者曾以寧、洪學廣高雄4日電）總統蔡英文今天視察興達發電廠時表示，她要對昨天停電造成國民不便表達歉意，已要求台電強化基礎電力設施韌性；行政院長蘇貞昌也已指示經濟部3天內提檢討報告。

興達發電廠昨天人為疏失造成全台大停電，影響549萬戶；蔡總統上午前往高雄市視察興達電廠並聽取簡報後表示，要對昨天停電事故，造成國民不便表達歉意；尤其對停電較久的南部鄉親，她更要表達歉意。

蔡總統說，視察電廠就是要務實面對及解決問題。聽取經濟部簡報後，停電事故是人為操作失誤，影響這麼多國民，非常不應該，應整體檢討。

蔡總統表示，台灣電力股份有限公司是國家電力關鍵，國民期待最高、責任最重，出現這樣的事故造成國民不便，蘇貞昌已指示經濟部3天內提檢討報告。

蔡總統說，昨天發生事故時，非用電尖峰時段，備轉容量率也有24.61％，總電量充足，但單一事故就衝擊全國，再次凸顯國家電力輸送和基礎電力設施韌性問題。國安團隊已在檢討各關鍵基礎設施韌性，這次事件後更要加速檢討，尤其要提升電網韌性和分散性，總體檢既有電網設計，加速必要的重新規劃和調整。

蔡總統表示，經濟部須督導台電強化基礎電力設施韌性，包括檢討保護系統啟動機制、強化防呆機制、檢討人員訓練和電廠安全運作，也須加速電力相關基礎設施系統性風險改善工作。

蔡總統說，加強關鍵基礎設施韌性是政府持續努力工作，會承擔起這些重要責任，繼續與經濟部、台電合作努力。（編輯：李明宗）1110304

興達發電廠開關場故障，造成3日全台大停電。總統蔡英文（右）4日南下視察並聽取簡報，左為高雄市長陳其邁。中央社記者董俊志攝 111年3月4日

（中央社製圖）

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興達發電廠3日人為疏失造成全台大停電。總統蔡英文4日南下視察興達發電廠並聽取簡報；蔡總統說，停電事故是人為操作失誤，影響這麼多國民，非常不應該，應整體檢討。中央社記者董俊志攝 111年3月4日

興達發電廠開關廠故障，造成3日全台大停電。總統蔡英文（右）4日南下視察並聽取簡報，左為高雄市長陳其邁。中央社記者董俊志攝 111年3月4日