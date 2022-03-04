303大停電 蘇貞昌立院施政報告再道歉強調絕不護短

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（中央社記者郭建伸台北4日電）全台昨天無預警大停電，行政院長蘇貞昌今天在立法院進行施政方針報告時，先向全台民眾致歉。蘇貞昌表示，他要求嚴查嚴辦這次事故，經濟部須在3日內提出完整的書面調查報告，待調查報告出爐後將究責相關人員，絕不護短。

立法院會今天邀請蘇貞昌進行施政方針報告並備質詢。由於全台昨天發生無預警大停電，國民黨團今天在院會開始前就高喊要求蘇貞昌道歉、經濟部長王美花下台，院會議事一度停擺。

不過朝野上午達成協商共識，決議3月31日前邀請蘇貞昌率同相關部會首長列席，提出有關0303興達電廠事故導致全台停電的專案報告並備詢。隨後的院會報告事項及施政方針報告也順利進行。

蘇貞昌在施政方針報告時，為全台昨天無預警道歉。蘇貞昌表示，昨天上午9時興達電廠事故，造成龍崎變電所以南的發電機組跳脫，影響全台電力輸送，導致全台灣549萬戶停電，對電力事故造成民眾生活不便與困擾，向受影響民眾深致歉意。

蘇貞昌表示，他昨天第一時間掌握訊息後，就指示行政院副院長沈榮津、經濟部長王美花趕赴台電指揮調度，即可啟動應變作為；台電公司初步調查研判，這次事故是興達電廠歲修期間，開關廠處理過程有操作人為疏失。

蘇貞昌說，儘速復電是政府優先要務，經台電員工全力搶修，至昨天中午12時已復電7成，晚上9時31分全數恢復用電。

蘇貞昌說，他特別要求嚴查嚴辦這次事故，經濟部需在3日內提出完整的書面調查報告，待調查報告出爐後將究責相關人員，絕不護短。

蘇貞昌表示，昨天事故凸顯台灣長年電網韌性不足，政府會加速改善系統，將加強管理電網風險，建立有效的防錯機制，避免因單一事故造成整體電網影響。

此外，蘇貞昌施政報告時表示，在總統蔡英文領導、立法院支持，及全體民眾團結合作下，台灣在最困難的時代拚出最好成績，去年經濟成長率更達6.45%，創11年新高，相關國際評比台灣更獲得好成績。

蘇貞昌也在施政報告就「繁榮經濟、走向世界、造福國人」等3大主軸論述，提及兼顧防疫與經濟的台灣模式，以及打造結構完整的西部科技廊帶等政策。（編輯：蘇龍麒）1110304