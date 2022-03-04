更多編輯台推薦新聞：
影片／烏克蘭網球明星返國參戰 盼國家永遠存在有更好發展
國際

影片／烏克蘭網球明星返國參戰 盼國家永遠存在有更好發展

好萊塢體壇商界聲援烏克蘭 全球名流紛紛表態反戰
國際

好萊塢體壇商界聲援烏克蘭 全球名流紛紛表態反戰

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握
國際

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握

援助烏克蘭難民 外交部捐款專戶資訊看這裡
政治

援助烏克蘭難民 外交部捐款專戶資訊看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
0303全台大停電
新聞專題
0303全台大停電22/117

全台停電 黃偉哲：應追究刑事、民事及行政責任

2022/3/4 11:17
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥、黃旭昇台南4日電）台南市長黃偉哲今天表示，昨天停電事件，不論是疏失、掉以輕心或其他原因，檢方已介入調查，該有的刑事、行政與民事責任絕對要追究。

興達發電廠昨天人為疏失造成全台大停電，影響549萬戶，台灣橋頭地方檢察署將啟動民生平台機制成立專案小組，了解事故發生原因及停電狀況，如果涉及人為不法將依法偵辦。

黃偉哲上午接受媒體聯訪表示，停電補償是出發點及基本態度；昨天不是缺電，是電沒送出，如同倉庫中裝滿貨物，但運送卡車半路爆胎，貨送不出。

不過，黃偉哲說，沒電就是沒電，不管是缺電、電送不出、誤觸開關或備用電網沒接上，民眾經歷了沒電時期，台灣電力股份有限公司應適度補償民眾損失。

台南昨天超過30萬戶人家停電，使9個行政區一度停水，昨天中午後恢復供水，晚間6時許全市復電，全市斷電交通號誌晚間9時許全數恢復正常。

此外，新北市長侯友宜稍早在新北接受媒體聯訪表示，政府有責任穩定供應電源，多次大停電對人民與產業傷害很大；政府要講清楚電力發展路徑，否則全民都非常擔心供電不穩會造成經濟損失與災害。（編輯：李明宗）1110304

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀