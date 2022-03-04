藍委杯葛議事 持雞排包圍王美花要求為停電下台

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立法院會4日上午舉行國是論壇，國民黨團痛批3日全台無預警停電事故，要求政府為停電負責。多名國民黨立委手持雞排包圍經濟部長王美花，並要求她立即下台。中央社記者王飛華攝 111年3月4日

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（中央社記者郭建伸、王揚宇台北4日電）全台昨天無預警停電，國民黨團今天上午杯葛立法院議事，要求台電為跳電損失全額補償。由於經濟部長王美花曾跟鴻海創辦人郭台銘為是否缺電賭雞排，國民黨團今天手持雞排在議場包圍王美花，要求她下台負責。

立法院會今天上午舉行國是論壇時，多位國民黨立委都痛批昨天台灣無預警停電，要求政府為昨天停電負責。國民黨立委在國是論壇結束後就開始聚集，高喊要行政院長蘇貞昌道歉、王美花下台負責，至上午10時立法院會仍沒有開始進行報告事項。

國民黨團總召曾銘宗說，台電應為跳電損失全額補償，並要求政府盡快檢討能源政策及台電管理問題，並提出檢討報告。

曾銘宗指出，連前總統陳水扁都認為王美花應負起政治責任，要求王美花應為停電負責並立即下台。

郭台銘曾斷言台灣今年一定缺電，但王美花過去多次表示不會，並願以此「賭雞排」，外界也多以此嘲諷王美花。國民黨團今天杯葛立法院會議事時，多位立委手持雞排包圍王美花，並要求她立即下台。

此外，台灣民眾黨立法院黨團總召邱臣遠今天上午也舉行記者會表示，要求蘇貞昌為全台大停電公開向民眾道歉，並產業損失研擬補償機制，特別是損失最嚴重的鋼鐵、石化等產業；蘇貞昌8日也應與經濟部、台電到立法院進行專案報告。（編輯：蘇龍麒）1110304

全台3日無預警停電，國民黨團4日上午杯葛立法院議事，要求台電為跳電損失全額補償。由於經濟部長王美花（中）曾跟鴻海創辦人郭台銘為是否缺電賭雞排，國民黨立委們手持雞排在議場包圍王美花，要求她下台負責。中央社記者王飛華攝 111年3月4日