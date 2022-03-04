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0303全台大停電
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0303全台大停電26/117

確認設備安全 原能會同意核三1號機再起動

2022/3/4 09:52（3/4 10:10 更新）
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原能會4日凌晨經確認設備安全、運轉狀態符合要求，同意核三廠1號機的再起動申請。（中央社檔案照片）
原能會4日凌晨經確認設備安全、運轉狀態符合要求，同意核三廠1號機的再起動申請。（中央社檔案照片）
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（中央社記者曾智怡台北4日電）興達電廠開關場事故造成全台停電，核三廠2部機組安全急停。原能會昨晚已同意2號機併聯，今天凌晨經確認設備安全、運轉狀態符合要求，同意1號機的再起動申請。

原能會今天發布即時資訊表示，已於昨晚10時52分收到台電提出的核三廠1號機綜合檢討報告及再起動申請。

原能會針對事件過程中1號機系統設備動作序列正確性的評估、事件發生肇因、設備狀況、機組再起動安全性評估等事項詳加審查，並經駐廠視察員於現場查證設備檢查情形，及確認電廠已完成安全相關匯流排比壓器檢修作業、流程輻射偵檢器RT-004也已恢復正常。

經過綜整確認，原能會表示，台電已提出完整的綜合檢討報告及機組運作狀態符合再起動要求，因此於今天凌晨2時55分同意1號機再起動申請。

原能會強調，將持續加強監督，確認電廠依規定執行再起動及後續運轉作業。（編輯：張良知）1110304

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