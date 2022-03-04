全台停電 總統：要求最短時間調查究責
2022/3/4 10:09（3/4 10:24 更新）
總統蔡英文4日對全台大停電表示，必須在最短時間內，徹底調查事故原因及相關疏失，採取必要的究責。（中央社檔案照片）
（中央社記者溫貴香台北4日電）總統蔡英文今天對全台大停電表示，昨天在聽取行政院長蘇貞昌及各部會簡報後，再次要求，必須在最短時間內，徹底調查事故原因及相關疏失，採取必要的究責。同時，必須進行電力基礎設施總體檢，並加速進行系統性改善工作。
總統上午在臉書發文表示，今天增加了在高雄的行程，將到興達電廠去，面對國人的託付跟期待，必須務實面對問題、解決問題。
她說，國安團隊一直持續針對關鍵基礎設施的韌性進行檢討，而昨天的事故就是必須被嚴謹檢視的案例之一．這樣的事故，儘管並非在尖峰時段發生，備轉容量率也有24.61%，總電量供應充足。但是，一個操作疏失，或一件單一事故，就造成全國性的衝擊，再次凸顯國家電力輸送與基礎設施韌性的問題。
總統表示，昨晚經濟部已經召開記者會，向國人報告初步的調查進度，目前復電工作已經大致完成，但仍要向國人同胞的不便，表達歉意。
總統進一步說，昨天在聽取行政院長蘇貞昌及各部會簡報後，她再次要求，必須在最短時間內，徹底調查事故原因及相關疏失，採取必要的究責。同時，必須進行電力基礎設施總體檢，並加速進行系統性改善工作。（編輯：蘇龍麒）1110304
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