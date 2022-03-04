全台大停電蘇貞昌致歉 會加強電網韌性

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（中央社記者王揚宇台北4日電）興達電廠開關場事故釀大停電，波及全台549萬戶。行政院長蘇貞昌今天受訪表示，昨天發生這件事，初判是人為疏失，對於全國用戶受到影響，他要表示最深的歉意，也會加強電網韌性等。

立法院今天邀請蘇貞昌赴立法院進行施政方針及施政報告並備質詢。蘇貞昌會前接受媒體聯訪，被問到昨天這起大停電，讓人質疑台灣電力是否真的無虞，雖然經濟部長王美花自請處分，但前總統陳水扁認為她應該下台等問題。

蘇貞昌說，台電理應有最專業的人才、最嚴禁的操作程序，對於昨天發生這起事故，初步判定是人為操作疏失不當，讓全國用戶受到很大的影響，他要對因此受到不便的業者、民眾，表示最深的歉意。

蘇貞昌表示，他要求經濟部提供完整、詳細的書面調查報告，要作最嚴厲的處分，這次事故，讓人更感覺有必要就全台電網在發電量足夠，卻因輸送情形產生這樣的不便，應該要怎樣加強這方面的韌性，以及要怎樣不會發生事故等，也可以在北部的三接外推加速進行完成，都是要努力加速工作。（編輯：張均懋）1110304