303大停電 蘇貞昌：嚴查嚴辦以防再發生

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（中央社記者溫貴香台北4日電）行政院長蘇貞昌今天表示，昨天的停電非常不應該。事故發生的原因，一定要嚴查、嚴辦，以防再發生；至於究責層級，他表示，一定要求經濟部給完整、正確的報告、必追究責任、不會護短。強調不以處分人為樂，但處分就是為了不要再發生。

立法院會上午邀請行政院長蘇貞昌率所屬相關部會首長進行施政報告並備質詢，民眾黨立委邱臣遠質詢關切303全台大停電等相關問題。

蘇貞昌表示，昨天的停電確實非常不應該，他誠摯向因此而受到影響的全國同胞與產業表示最誠摯的道歉。

被問到是否有人因此要負政治責任與懲處的層級，蘇貞昌說，既然發生了這樣的結果，必有其原因，對於這起事故是怎樣發生，原因是什麼，一定要嚴查、嚴辦，以防再發生。相關人員到底要負什麼樣的責任，一定要求經濟部給完整的報告、正確的報告、必追究責任、不會護短。

蘇貞昌表示，他做事情對於該負的責任一定不會護短，但也不以處分人為樂，或者用處分人來做交代，處分是不得已，但處分就是為了不要再發生。他說，對於整體政府運作負完全的責任；對於事故發生原因，要誠實面對。

邱臣遠質疑行政院發言人羅秉成昨天指停電事也凸顯南電北送的脆弱，行政院會加緊速度完成三接工程，這是頭痛醫頭、腳痛醫腳。

蘇貞昌表示，羅秉成昨天的發言是指停電發生後，從這件事情發現這個網是脆弱的，應該進一步加強韌性，這些要來做，講的是全面性的問題。

經濟部長王美花也再次表達最深摯的歉意。被問到停電事故同樣的原因為何一再發生，王美花說，對於這樣的操作沒有按照應有程序執行，確實應該深刻檢討，興達電廠的一個開關場在大修之後、要恢復的時候進行測試，測試時因開關附近隔緣絕體還沒充滿，就打開開關，造成這樣一個跳脫，影響到整個龍崎超高壓變電所，造成南部電廠的斷電。

王美花表示，第一，在人員的管理訓練在專業的要求上確實需要深刻的檢討；第二，就電網的韌性部分，怎麼樣更有效地隔開，一個電廠這樣的操作錯誤不至於影響一個大範圍，就系統面應該深刻檢討。

有媒體報導，因為趕工造成絕緣氣體在未回填完成的情況下就操作旁邊的開關，才釀成相關災害。王美花說，沒有，原本重新啟動的時間是3月中旬，現在是做測試的問題絕對不是趕工的問題。

網傳一份台電公文今年3月開始夜間限電，王美花說，這是假訊息，完全沒有夜間限電的機制，完全沒有這回事。

邱臣遠提出，恢復供電強化供電系統穩定性、盤點產業損失設立單一窗口受理賠償申請等4項訴求。

蘇貞昌表示，因此所受損害如何填補，會請經濟部因此受害進行整個盤點。王美花也說，會請台電設立單一窗口。（編輯：蘇龍麒）110304