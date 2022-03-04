郭台銘：303停電不是缺電 能源需跨部會指揮官

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鴻海創辦人郭台銘4日發文表示，3日全台大停電應該不是缺電，是相關設備、電網及人為操作問題，缺電非經濟部長一人之罪，也非台電一家公司之責；台灣能源問題需要跨部會的指揮官。（中央社檔案照片）

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（中央社記者鍾榮峰台北4日電）鴻海創辦人郭台銘今天在個人臉書貼文表示，3日全台大停電應該不是缺電，是相關設備、電網及人為操作問題，缺電非經濟部長一人之罪，也非台電一家公司之責；台灣能源問題需要跨部會的指揮官。

全台3日大停電，主要是興達發電廠人為疏失導致，影響549萬戶，由於郭台銘曾在去年12月中旬表示，未來缺電就不要埋怨，且要對缺電做出應有準備，外界高度熱議郭台銘先前評論。

郭台銘今天下午在臉書貼文回應媒體詢問指出，台電說明備載充足，所以應該不是缺電，是相關設備、電網及人為操作問題，無需多做揣測；既然是偶發事件，相關單位應記取經驗，重新檢討流程。

郭台銘說，台灣的命脈在經濟發展，電力充足、供應穩定是經濟發展的前提，能源議題必須整合環保議題、國家發展、國安問題等一起討論，如今大家都把矛頭指向經濟部與台電，但這非一部、一公司能解決。他認為，缺電非部長一人之罪，也非台電一家公司之責。

郭台銘表示，認識經濟部長王美花很久，她認真負責，由事務官升任，是個好官，但台灣能源問題冰凍三尺非一日之寒，單一經濟部的層級要折衝複雜的議題，任何人都沒辦法做好，能源也需要跨部會的指揮官。

他說明，去年公投後回答媒體的問題，重點不是公投結果如何，而是考量計算經濟成長和不穩定的電力來源後，台灣要有面臨缺電的挑戰；所以面對挑戰，要預做準備，而不是落於擁核反核、擁藻礁反藻礁之爭。

郭台銘強調，政治要為經濟服務，升高能源問題的衝突與矛盾只會內耗，不管誰在朝在野，專業問題回歸專業討論，能源與環保問題不應該是對抗，而是否考慮核能，也應該在不受政治干擾，不預設前提的情況下。

他表示，執政者應該不是為這一任期或下一任期考慮，而是提出如何支持台灣長遠發展的能源政策，訂定轉型期間的因應策略、轉型痛苦的備案，又或是提出轉型不如預期的其他方案與準備，正所謂有備無患。（編輯：張良知）1110304