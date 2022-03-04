王美花擔保：1年內不再發生大停電疏失

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（中央社記者范正祥台北4日電）興達發電廠昨天人為疏失造成全台大停電，影響549萬戶。國民黨立委曾銘宗今天質詢時，要求經濟部長王美花保證未來1年內不會再發生類似情況。對此，王美花答覆，一定要給國人這樣的擔保。

立法院會今天邀請行政院長蘇貞昌率同各部會首長列席進行施政方針及施政報告並備質詢。

曾銘宗質詢時詢問王美花，近期內會不會再發生類似昨天全台大停電的情況，能不能保證1年內不會再發生類似情況。對此，王美花答覆，一定要給國人這樣的擔保。

王美花表示，對昨天操作上疏失表達最深的歉意，當然一定不要讓這樣操作上的疏失再發生。昨天的事故確實是操作失誤所造成，並不是因為缺電的問題。

曾銘宗追問，假設再發生類似情況，要負什麼樣的負責。王美花對此回應，如果再有這樣的事發生，絕對是非常不應該，當然就應該要負應該有的責任。

王美花說，做為政務官，應該應該負什麼責任，長官的要求，一定都會遵守；但在這個位子上，就要把業務做到最好，只要在一天就要很努力把台灣的系統、電力制度弄好。

曾銘宗表示，政務官有兩種情況，一種是長官要求離開，一種是自己離開，假設發生類似大跳電，會不會自己離開。王美花說，「看狀況，我們自己會有所決定。」

被問到如何解決單一電廠跳電就引發其他地區連鎖反應的情況，王美花說，首先是更加完善操作面的防呆機制，把相關軟體系統等做到更好；第二是把全台電力供應系統在適當地方設斷點斷開，做最好的改善。（編輯：蘇龍麒）1110304