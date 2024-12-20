303大停電 前興達電廠長等4人判減退休金或休職

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（中央社記者林長順台北20日電）興達發電廠111年大修期間發生303停電事件，全台549萬餘戶受影響，監察院彈劾時任廠長歐皖麟等4人並移送懲戒。懲戒法院今天判決歐皖麟（已退休）減少退休金20%，可上訴。

另外，懲戒法院判決興達電廠時任電氣組經理吳俊德（已退休）減少退休金12%、時任變電一課課長簡明峯（已退休）減少退休金20%及時任值班主任李威廷休職2年，均可上訴。

台灣電力股份有限公司興達發電廠二號機於民國111年初大修期間，於111年3月3日發生全台大停電事故，影響約549萬戶。監察院去年彈劾歐皖麟、吳俊德、簡明峯及李威廷，認為4人的行為違反公務員服務法第6條、第8條規定，情節重大，移送懲戒法院審理。

懲戒法院指出，興達電廠廠內違規暫銷卡的作法，歐皖麟、吳俊德及簡明峯均疏未予以導正，導致進行DS3541隔離開關（下稱DS3541）帶電動作測試未依規定銷卡，造成303停電事故，均應負督導不周之責。

吳俊德、簡明峯對於執行測試未確實巡視現場，以確認CB3540斷路器內絕緣氣體SF6的壓力區間值，均應負督導不周之責。

懲戒法院表示，簡明峯複核及吳俊德決行田姓員工的「興達發電廠設備維護檢修、試驗工作聯絡書」時，審核不切實，疏未注意田姓員工未依規定檢附CB3540的「SF6氣體壓力區間圖」，執行職務均有違失。

李威廷沒有將懸掛在CB3540的副卡取回，並於測試前未會同巡視CB3540內SF6區間壓力值的情況下，便宜行事以電話聯絡的暫銷卡方式取代，執行職務有違失。

懲戒法院審酌4人執行測試工作紀律渙散，違失情節重大，歐皖麟、簡明峯、吳俊德各督導不周責任的程度，與最終引發約549萬戶的停電事故，所生損害及影響極其嚴重。

考量歐皖麟、吳俊德及簡明峯已退休，判決歐皖麟減少退休金20%、吳俊德減少退休金12%、簡明峯減少退休金20%，李威廷休職，期間2年，均可上訴。（編輯：戴光育）1131220