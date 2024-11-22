台泥：考量燃煤機組設計年限 和平電廠2040年退場

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（中央社記者何秀玲台北22日電）台泥今天召開法說會，董事長張安平指出，明年將加速全球能源布局，旗下和平電廠因支持國家能源轉型政策，以及電網穩定需求，將啟動與台電2027年後續約計畫，但因燃煤機組將於2040年達到設計年限，屆時就會退場。另外，他也證實加拿大電芯廠建廠計畫喊停。

此外，台泥證實，旗下電芯品牌Molicel已打入AI供應鏈，自第4季開始出貨5kW BBU（備援電力模組）電池給一家全球知名雲端服務商，也正與另外3家BBU客戶開發下一代電池。

台泥和平電廠為台灣東部發電量最大的電廠，提供北部2大城市宜蘭約95%以及新北市約20%的用電需求，供應全台近4%的電力，目前更是台灣北東電網極為重要的供電來源。台泥總經理程耀輝今天表示，和平電力因支持國家能源轉型政策及電網穩定需求，將啟動與台電2027年後的續約計畫，但因燃煤機組將於2040年達到設計年限，到時就會退場。

原先台泥擬砸新台幣255億元在加拿大興建電芯廠，不過張安平表示，觀察到美國、加拿大電芯廠同業紛紛喊停投資，因此台泥也決議暫緩加拿大電芯廠建廠計畫。

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儲能及充電方面，程耀輝指出，台泥的義大利儲能公司NHOA私有化進程已完成，這不僅簡化組織架構，降低上市與監管成本，讓台泥能更直接提供財務支持，激發技術與市場資源最大潛能，創造價值，目前NHOA在全球併網及在建的案場總容量已達2433MWh。

在歐洲市場，台泥旗下子公司Atlante已完成建置及在建中的充電點總數達到5313個，這些站點廣泛分布於義大利、法國、西班牙、葡萄牙、荷蘭及英國等6個核心市場，深植於主要高速公路和核心零售地點。（編輯：潘羿菁）1131122

台泥22日召開法說會，董事長張安平指出，明年將加速全球能源布局，旗下和平電廠因支持國家能源轉型政策，以及電網穩定需求，將啟動與台電2027年後續約計畫，但因燃煤機組將於2040年達到設計年限，屆時就會退場。（台泥提供）中央社記者何秀玲傳真 113年11月22日