台泥投資性不動產價值124億元 聚焦北竹高土地活化

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（中央社記者何秀玲台北22日電）台泥活化土地資產，今年3月成立台泥資產管理開發公司。台泥總經理程耀輝今天在法說會指出，台泥所持有的土地資產帳面價值，總計達新台幣602億元，其中投資性不動產價值達124億元。

台泥目前聚焦3大土地開發案，分別為台北信義土地開發案、新竹竹東土地開發案以及高雄鼓山土地開發案。

程耀輝指出，台泥台北信義土地開發案位於信義區核心地帶，台泥將建立一座結合低碳水泥建材、超高性能混凝土（UHPC）、太陽能板、符合RE100（100%再生能源）標準與光充儲系統的大樓，此開發案預計將申請多項綠建築認證。

台泥新竹竹東土地開發案，第一期已售出面積約6508.83坪，日前與忠泰建設正式簽約，每坪50.5萬元，交易總金額約32.87億元，淨利達26.14億元，可望在今年底前完成認列，挹注獲利表現。

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另外，他表示，竹東其他土地面積2萬2922坪，未來將根據市場需求與區域發展，推動更多的活化計畫，在確保土地價值的同時，促進地方經濟發展，為公司創造更高的效益，目前正在尋找合作夥伴。

台泥位於高雄鼓山土地開發案短期計畫，為壽山公園整治、生態復育、文化保護，以及土地借用高雄市政府規劃公共停車場、登山步道與滯洪池，總開發面積約10萬坪。（編輯：楊蘭軒）1131122