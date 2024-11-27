113年台電火力發電費用 朝野同意減列250億元

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（中央社記者郭建伸台北27日電）立法院朝野黨團今天協商113年度國營事業預算，其中台電公司部分，民眾黨立委張啓楷提案要求減列火力發電費用250億元，台電別再用民眾的肺發電。由於台電退讓，最後朝野黨團都同意減列250億元。

雖然今年將結束，但立法院尚未審竣113年度國營事業預算。立法院長韓國瑜今天下午召集黨團協商討論113年度國營事業單位預算，朝野立委共提出782個預算刪減、凍結案。

其中在台電預算部分，張啓楷提案指出，隨著經濟成長及AI產業發展，用電需求逐年增加，預估總用電量年增3%，民國112年台電發購電量為2455億度，其中火力發電量為2009億度，占比將近82%。

張啓楷提案指出，台灣預定於民國115年開徵碳費，惟火力發電屬於高碳排能源，恐不利推動減碳，火力發電所產生PM2.5更嚴重影響民眾健康，台電應通盤檢討能源配比；而台電113年預算中，火力發電費用科目編列新台幣4947億9325萬3000元，要求減列250億元。

台電董事長曾文生在協商時表示，立委提案減列金額很高，且今年度預算已經執行到一個額度，希望能改提書面報告說明。

不過張啓楷表示，減少火力發電是國家既定政策，但現在煤越燒越多，台電不應再用民眾的肺發電；另一方面，提案減列比例並不高，僅占原本科目5%，台電執行應該還有很大空間。

曾文生詢問，由於還有其他立委提案減列或凍結火力發電費用預算，詢問是否能與其他立委提案合併處理。

民進黨團幹事長吳思瑤詢問，250億元是很高的金額，若減列是否影響台電。

曾文生表示，其中的燃煤價格若現貨價格下降時，台電的就會去搶現貨，以便撙節費用，而今年的費用確實下降，因此立委提案減列的金額台電還足以支應。吳思瑤表示，若做得到就撙節吧。

由於朝野達成共識，韓國瑜裁示，此案將與其他黨團與立委提案合併，台電火力發電費用減列250億元。

經過2小時討論，朝野初步審完國營事業預算營業部分300案，保留8案，韓國瑜裁示，明天下午將繼續協商非營業部分共482個提案。（編輯：林興盟）1131127