蔡政府能源轉型推手 曾文生屢扮救火隊

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者梁珮綺台北7日電）303大停電調查報告出爐，台電董事長、總經理請辭獲准，由經濟部次長曾文生代理台電董事長；盤點曾文生過去業務，從再生能源建置到第三天然氣接收站論述攻防，都可以看到他的身影，堪稱是蔡政府能源轉型政策的重要推手之一。

事實上， 曾文生 曾文生小檔案 現職：經濟部次長

學歷：國立台灣大學土木工程學系

經歷：

高雄市政府經濟發展局局長

高雄市政府經濟發展局專門委員

高雄市政府顧問

高雄市政府都市發展局專員

行政院青年輔導委員會約聘研究員

民進黨青年部主任

行政院青年輔導委員會專門委員

台灣智庫研究員

台灣勞工陣線高雄分部總幹事及文宣部主任 看更多 關閉 跟台電淵源頗深，光從名字就透露出緣分；他曾說，自己是在父親曾茂興被台電派到台南曾文水庫時期出生，因此父親取名為「文生」；他笑稱，自己一出生就是台電人，可說是名符其實的「台電寶寶」。

曾茂興早年為勞工運動領袖，或許是家庭環境薰陶，曾文生也對社會運動抱持熱情，曾擔任台灣勞工陣線幹部成員。

曾文生畢業自台大土木學系，是民進黨重點栽培人才，曾任行政院青年輔導委員會專門委員、民進黨青年部主任，民國97年起進入高雄市政府，陸續擔任都發局專員、高市府顧問、經發局專員、經發局長，期間經歷過高雄氣爆、大林蒲遷村、五輕更新等計畫，對能源議題相當熟悉。

曾文生在107年4月隨著監察院長陳菊北上（當時陳菊升任為總統府秘書長），擔任經濟部政務次長，負責督導能源、國營事業以及水利署相關業務。

總統蔡英文（後左2）去年11月至中油第三接收站工程現場，聽取經濟部次長曾文生（後左）簡報。（中央社檔案照片）

時值總統蔡英文力推能源轉型之際，曾文生一肩扛起重擔，督促部門朝2025非核家園及2050淨零轉型邁進，也時時緊盯再生能源建置進度及其他能源發展概況，對業務不僅暸若指掌，在執行上一刻也沒鬆懈。

去年底四大公投被蔡總統視為「期中考」，當中的三接遷建與供電穩定相關、核四重啟涉及非核家園，曾文生在其中扮演重要角色，不厭其煩下鄉說明政策利弊得失，並親自召開記者會說明進度，公投結果出爐，2項公投的不同意票皆多於同意票。

此外，在環保署審查三接開發案時，只要召開環評會議，曾文生必定親自出席，在會中清楚闡述理念、尋求環評委員支持。

從再生能源建置到第三天然氣接收站攻防，屢屢能看到曾文生的影子，甚至蔡總統在303大停電後赴興達電廠視察，報告人也是曾文生，如今臨危受命接下重擔，親自領軍台電救援行動，眼前挑戰可謂不小。（編輯：潘羿菁）1110307

曾文生是去年重啟核四公投案首場意見發表會的反方代表人。（中央社檔案照片）