停電報告出爐 蘇貞昌促6個月內提強化電網韌性計畫

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3日全台發生大規模停電，台電董事長楊偉甫及總經理鍾炳利請辭，行政院長蘇貞昌7日准辭。圖為3日停電時有民眾外出用餐，只能在戶外桌椅摸黑吃飯。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳俊華台北7日電）3日全台發生大規模停電，台電董事長楊偉甫及總經理鍾炳利請辭，行政院長蘇貞昌今天准辭，同時責成經濟部長王美花，務必在6個月內，督導台電提出強化電網韌性建設的完整計畫。

興達發電廠3日因人為疏失造成全台大停電，行政院發言人羅秉成今天透過媒體群組指出，王美花已在下午4時赴行政院提呈「303停電事故檢討報告」，親向蘇貞昌就事故發生原因研判，以及未來改善對策進行調查結果報告。

羅秉成指出，據經濟部所提出的報告顯示，這次事件發生是第一線操作人員技術操作錯誤及監督不周所致，相關人員應予究責，權責單位應從速、從重依法懲處，而涉刑責的人員由檢調續予調查。

經濟部報告指出，這件事故肇因是台電公司興達發電廠345kV（北）開關場配合興達二號機環保停機大修，並進行斷路器編號3540、3550的維護保養工作，施作過程中因斷路器編號3540的六氟化硫（SF6）含水量過高，因此將該斷路器所屬區間的絕緣氣體SF6抽離回收。

不過，經濟部報告表示，各該操作人員在3日進行隔離開關3541測試時，卻未先確認相鄰區間的絕緣氣體SF6的壓力情形就逕行操作，造成短路接地故障，導致後續引發連結至龍崎超高壓變電所的南部地區發電機組全數跳脫，包括大林、南火、興達、核三、麥寮、嘉惠、豐德等電廠均受影響，合計減少約1050萬瓩的供電能力，相當於當日全系統用電需求的1/3。

經濟部指出，由於上開機組跳脫造成南部地區供需失衡，系統自動切離保護，全台電力系統受到瞬間頻率變化影響，引發中、北部地區低頻卸載，導致中、北部部分地區也有用戶停電，造成全台停電戶數約549萬戶。

羅秉成轉述，蘇貞昌於聽取報告後指出，台電肩負全國發電及輸電任務，每一度電都要經過很多台電人的努力才能送供全國家戶及各個產業使用，備極辛勞，但如今卻因操作面的錯誤，導致發生這次單一電廠事故，而影響全國輸配電的停電事件，嚴重影響民生產業，有負民眾期待，非常不該。

蘇貞昌指出，這次事件也突顯即使電力備轉容量足夠，但卻存在電網韌性不足的問題，應從各方面檢討防錯機制的有效性，以及建立整體的風險管理系統，以強化電網的韌性，在作法上可朝在台電的管理組織上，研議增設風險管理的專責單位，並提高電網管理的層級，且應給予足夠的人力、物力，盼能徹底發掘系統性風險，落實各項風險控管措施。

蘇貞昌說，請經濟部針對這次事件所發現的許多問題，以專案方式儘速邀集國內外的專家學者，協助進行徹底地檢討與改善，對於台電因此所需的人力、經費等必要資源，政府全力支援。（編輯：謝佳珍）1110307