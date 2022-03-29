綠電占比何時達標？王美花：可能2026或2027年

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（中央社記者王承中台北29日電）立委關注再生能源發電占比何時能達20%，經濟部長王美花今天表示，在2025年確實無法達到再生能源發電占比20%的目標，經計算可能是在2026或2027年，但這還要經過確認。

立法院今天邀請行政院長蘇貞昌進行有關0303興達電廠事故致全台停電專案報告並備質詢。立法院預算中心日前指出，依據經濟部能源局資料，2025年的再生能源發電占比僅15.27%，未能達到2025非核家園政策規劃中的20%。

國民黨立委曾銘宗在出席質詢時表示，根據經濟部提供給立法院的資料，再生能源必須要到2028年占比才能達到發電占比20%。

列席的王美花表示，應該不會這麼久，經濟部沒有寫過2028，經過計算，可能是在2026、2027年，但這還是要經過確認，因為包括分母的計算，以及再生能源提升的時間。

國民黨立委林奕華詢問，2025非核家園是否已經跳票？王美花表示，再生能源的部分按照原來的裝置容量，在2025年確實無法達到發電占比20%，因為2016年在估計時，並未預料到這樣的用電成長。蘇貞昌則指出，原設定目標有未達標的，就應該要面對，而且要檢討。

另外，曾銘宗詢問，聽說台電已向行政院、經濟部談過要讓核二、三廠延役。蘇貞昌表示，非核家園是國家目標與法律規定，現在沒有說要延役。王美花則表示，因為很多立委對核二、三廠是否延役與可能碰到的問題，台電是對此向經濟部說明，還沒有跟行政院報告。

對於台電修正「台灣電力股份有限公司人員獎懲標準適用要點」，未來若因未依操作程序執行或人為疏失而造成重大事故或致公司重大損害者，最重將被解僱。

王美花表示，像303大停電這樣的事故，其實是少見的嚴重錯誤，造成公司嚴重損害，得做最高的處分，但這只是吊在那邊的尚方寶劍，要如何處分，還要判斷個案相關情形。（編輯：黃國倫）1110329