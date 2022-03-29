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蘇貞昌
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蘇貞昌：事故性停電大為減少 一年降至8000件

2022/3/29 09:31（3/29 13:55 更新）
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行政院長蘇貞昌（前中）29日上午在立法院接受媒體聯訪時指出，因車禍、人為、蟲鼠鳥獸侵入等發生的事故性停電，已從2012年的2萬1000多件，現在一年剩下8000多件，大為減少。中央社記者王飛華攝 111年3月29日
行政院長蘇貞昌（前中）29日上午在立法院接受媒體聯訪時指出，因車禍、人為、蟲鼠鳥獸侵入等發生的事故性停電，已從2012年的2萬1000多件，現在一年剩下8000多件，大為減少。中央社記者王飛華攝 111年3月29日
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（中央社記者王揚宇台北29日電）行政院長蘇貞昌今天受訪表示，因車禍、人為、蟲鼠鳥獸侵入等發生的事故性停電，已從2012年的2萬1000多件，現在一年剩下8000多件，大為減少。

立法院今天邀請蘇貞昌就0303興達電廠事故致全台停電進行專案報告並備質詢；蘇貞昌會前接受媒體聯訪，被問到先前全台大停電後，高雄地區停電連連等情況。

蘇貞昌說，全國有近40萬公里的電纜線，變壓器、變電箱裝置有300萬個，難免會有車禍、人為、風雨侵襲、蟲鼠鳥獸侵入而發生事故性的停電，這在2012年有2萬1000多件，現在一年剩8000多件，大為減少。

蘇貞昌接著表示，事故性停電發生後，台電都是用最快時間修復，也請大家體諒台電人員不分日夜、上山下海，為民眾服務的辛勞，政府也會要求台電公司加強防護、避免侵害。（編輯：張均懋）1110329

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