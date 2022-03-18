鳥獸引停電挨批 蘇貞昌：攻擊辛苦工作員毫無體諒

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（中央社記者王揚宇台北18日電）針對近日鳥、松鼠引起停電事故，引起在野黨批評政府迴避問題；行政院長蘇貞昌今天受訪說，會繼續加強，但立委攻擊辛苦的工作人員，不能解決問題。

經濟王美花日前表示，高雄停電原因是鳥擊，還稱鄉下動物多，容易誤觸電力設備造成停電。此說法引發諸多批評。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，蘇貞昌率相關部會首長列席備詢。會前，蘇貞昌接受媒體聯訪時就此表示，這類事故性的停電，在國民黨執政時，2012年有2萬1000件，現在經過各種補強措施已減為9000件，但還是不能避免，會繼續加強。

他又說，台電供給全國民生、產業用電，全年無休，大家都可以看到工作人員盡心盡力。針對立委等外界批評，他認為，「這種立委只是企圖用這樣來攻擊辛苦的工作者，毫無體諒，也不是解決問題。」

此外，台灣央行昨天升息1碼，是否讓房貸族壓力變大；蘇貞昌指出，央行對於升、降息都有嚴謹的作業，台灣物價雖然受到國際衝擊，也有各種戰爭、疫情影響，還是盡量要維持減少通膨，讓民眾減少壓力。（編輯：翟思嘉）1110318