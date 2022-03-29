電價審議會召開 王美花：夏季電價跟電價調整無關

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經濟部長王美花29日受訪表示，電價審議委員會本日將開會，委員會成員包括學者專家、企業代表及相關政府單位，有關電價是否調漲就由委員會做決定。圖為高雄市鼓山區一景。中央社記者董俊志攝 111年3月29日

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（中央社記者王承中台北29日電）電價是否調漲，經濟部長王美花今天表示，電價審議委員會今天將召開會議，成員包括學者專家、企業代表及相關政府單位，會就各種情形進行審議，決定是否調漲電價，但夏季電價跟電價調整無關。

媒體詢問，有立委建議今年不實施夏季電價，王美花指出，夏季電價跟電價調整無關，這是全年電價的調動，主要是希望大家能夠節約用電，做電力調整。

立法院今天邀請行政院長蘇貞昌進行有關0303興達電廠事故致全台停電專案報告並備質詢。

王美花在列席備詢前接受媒體聯訪，對於電費是否調漲，她表示，今天電價審議委員會將召開會議，委員會成員包括學者專家、企業代表及相關政府單位，電價是否調漲就由委員會做決定；是否會朝向家庭用電凍漲的方向，王美花說，委員會會就各種情形進行審議。

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對於停電的咎責，王美花表示，0303停電事故是因為一線操作人員嚴重操作錯誤造成的影響，台電內部已啟動調查，並做行政懲處，也尊重司法機關的調查。對台電來說，最重要的是如何在制度面、硬體設施，用更科技的方法，把人為操作錯誤的風險降到最低。

針對近期俄烏戰爭衝擊全球能源及糧食供應鏈，王美花指出，行政院昨天已決定，桶裝瓦斯確定6月底前凍漲，而戰爭所引起的原料、能源上漲，行政院也針對關鍵原物料的相關稅負減免期限延至6月底。（編輯：張均懋）1110329