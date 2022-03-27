晶圓廠強化供電韌性 台積電發電機備援力大於15%

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（中央社記者張建中新竹27日電）台電因疏失導致303全台大停電，引發各界高度關注產業供電穩定度。台積電各廠發電機備援能力均大於15%；聯電等其他晶圓代工台廠還設置再生能源發電設施、 儲能設施，以增加廠區供電韌性。

台積電創辦人張忠謀曾說「台積電一分鐘都不能缺電」，一語道出台積電對充足穩定供電的迫切需要；其實不僅對台積電而言，電力供應短缺或中斷也會衝擊聯電、世界先進及力積電等晶圓代工廠營運。

若無法獲得可靠且不間斷的電力供應，晶圓代工廠滿足客戶訂單的能力將受到嚴重削弱，可能影響企業聲譽及客戶下單信心。

晶圓代工廠將電力供應短缺風險造成的影響，與水源供應短缺或中斷、廢水排放影響環境風險的影響，皆視為嚴重等級，並保有高度風險意識，採取多項防範措施。

因應可能的跳電風險，晶圓代工廠針對重要生產機台配置不斷電系統（UPS），並將不斷電系統的鉛酸電池更換為鋰鐵電池，提升供應穩定度，另外還建立發電機柴油安全庫存量管控機制，強化供電韌性。

台積電各廠發電機備援能力大於15%的供電能力，可提供最大限電幅度時的電力來源。聯電等其他國內晶圓代工廠還設置再生能源發電設施、 儲能設施，並打造綠建築，推動節能措施。

台積電與聯電也都加入RE100行列，設定階段性採用再生能源目標，預計2050年達成100%採用再生能源的目標，順應國際淨零碳排的潮流。（編輯：林淑媛）1110327