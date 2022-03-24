遭指辦303停電與經部不同調 蔡清祥：檢方都會查

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（中央社記者劉世怡台北24日電）針對303大停電事件，立委陳玉珍今天說，經濟部報告指沒有人為故意，但檢方是依準放火等罪偵辦，明顯不同，懷疑做假報告；法務部長蔡清祥說，檢察官都會調查清楚。

立法院司法及法制委員會今天邀請法務部、經濟部、中央銀行、公平交易委員會、行政院主計總處等部會首長列席就「近來國內物價飛漲成因與打擊民生犯罪查察情形」進行專題報告，並備質詢。立法委員陳玉珍、鄭運鵬及陳以信均就303台電公司興達電廠開關場事故造成549萬戶停電議題質詢。

陳玉珍指出，經濟部針對303大停電所提出的專案報告，寫出停電原因並非爆裂物所造成，也不是人為故意為之，但橋頭地檢署進行刑事偵辦時，卻是以準放火罪、妨害公用事業罪諭知台電人員交保，經濟部報告與檢察官辦案方向明顯不同、有落差。

陳玉珍質疑經濟部報告有造假的可能性，文過飾非，涉及國安問題，檢察官應該查明內部是否有第五縱隊（敵方間諜）滲透。

法務部長蔡清祥回應指出，經濟部做的是行政報告，檢察官則是刑事調查有無犯罪，檢方辦案會把經濟部報告納入參考；至於陳玉珍提出的建議，蔡清祥強調，有任何事證或懷疑，檢察官都會勿枉勿縱，力求調查清楚。

鄭運鵬提及，檢方偵辦303大停電事件，是檢方主動立案偵辦還是台電、經濟部移送偵辦；陳以信表示，檢方似乎有把刑法過度解讀，將使基層台電員工都成為潛在準放火犯，恐造成人心惶惶。

蔡清祥表示，法務部不干涉個案，依法律規定，移送或是由檢方立案偵辦都有可能，各界分析解讀，都尊重。目前這起個案仍在偵查中，還沒有結果，檢察官會依證據及法律專業判斷，追究有沒有人須負刑責。

鄭運鵬補充表示，依據之前經濟部長王美花的說法，為檢方主動偵辦。（編輯：方沛清）1110324