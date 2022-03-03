全台大停電 行政院：若有人為疏失一定究責

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北3日電）全台多處上午無預警停電，在野黨立院黨團紛紛要求經濟部長王美花下台。行政院長蘇貞昌上午要求儘速調查事故原因並提出報告，若有人為疏失一定究責。

全台大停電，國民黨立院黨團及民眾黨立院黨團分別舉行記者會，要求王美花下台負責。

行政院發言人羅秉成今天主持行政院會後記者會時表示，王美花稍早已經說明停電事故原因，初步調查是 興達電廠 興達電廠小檔案 設立動機：因應南部工業成長帶動電力需求 啟用時間：1982年 規模：為全台第三大電廠，僅次於台中電廠、大潭電廠 機組：4部燃煤與5部燃氣 總容量：432.6萬瓩 資料來源：台電 看更多 關閉 開關場故障，但實際故障原因須進一步調查。

羅秉成說，蘇貞昌已經要求儘速調查事故原因並提出報告，若有人為疏失一定究責。

羅秉成表示，能源政策需要與時俱進，不時檢討可行性與衝突性，不過初步調查結果，早上供電非尖峰時間，備轉容量達24%，整體相對穩定，請民眾不要誤會是能源政策有問題或是缺電。

他表示，目前電網設計相當脆弱，這次南部興達電廠的開關場故障，造成龍崎超高壓變電所也跟著故障，導致電力無法往北供應，北部則因為低頻要降載，降載後就須停電，這是台灣電網設計使然，政府必須面對這問題，往後電網改善要設法解決。

羅秉成說，除改善電網脆弱問題，也要增加各地區的電力自主供應，政府會加緊速度完成三接工程，讓北部有供電量能。（編輯：林淑媛）1110303