全台大停電 行政院：若有人為疏失一定究責
2022/3/3 12:28（3/3 12:38 更新）
全台3日上午無預警大範圍停電，台北市多個行政區停電跳電，台北市政府表示，統計上午10時30分止，全市停電戶數約6萬3000餘戶，包括市中心立法院部分辦公室也出現短暫跳電情形。中央社記者郭日曉攝 111年3月3日
（中央社記者賴于榛台北3日電）全台多處上午無預警停電，在野黨立院黨團紛紛要求經濟部長王美花下台。行政院長蘇貞昌上午要求儘速調查事故原因並提出報告，若有人為疏失一定究責。
全台大停電，國民黨立院黨團及民眾黨立院黨團分別舉行記者會，要求王美花下台負責。
行政院發言人羅秉成今天主持行政院會後記者會時表示，王美花稍早已經說明停電事故原因，初步調查是興達電廠
開關場故障，但實際故障原因須進一步調查。
興達電廠小檔案
設立動機：因應南部工業成長帶動電力需求
啟用時間：1982年
規模：為全台第三大電廠，僅次於台中電廠、大潭電廠
機組：4部燃煤與5部燃氣
總容量：432.6萬瓩
資料來源：台電
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羅秉成說，蘇貞昌已經要求儘速調查事故原因並提出報告，若有人為疏失一定究責。
羅秉成表示，能源政策需要與時俱進，不時檢討可行性與衝突性，不過初步調查結果，早上供電非尖峰時間，備轉容量達24%，整體相對穩定，請民眾不要誤會是能源政策有問題或是缺電。
他表示，目前電網設計相當脆弱，這次南部興達電廠的開關場故障，造成龍崎超高壓變電所也跟著故障，導致電力無法往北供應，北部則因為低頻要降載，降載後就須停電，這是台灣電網設計使然，政府必須面對這問題，往後電網改善要設法解決。
羅秉成說，除改善電網脆弱問題，也要增加各地區的電力自主供應，政府會加緊速度完成三接工程，讓北部有供電量能。（編輯：林淑媛）1110303
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