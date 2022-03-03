苗栗地區恢復供電 竹南銅鑼工業區受停電影響

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（中央社記者管瑞平苗栗縣3日電）苗栗縣今天總共有12鄉鎮市、約8萬餘戶停電，其中包含竹南鎮和銅鑼鄉等2個工業區受到影響，台電苗栗營業處表示，已於10時47分恢復供電，但相關損失還要進一步統計。

台電苗栗區營業處發布訊息指出，上午9時7分，因興達電廠開關場事故，導致南部地區電力供需失衡，事故發生當時系統備轉容量率超過20%，因全台電力系統受到瞬間影響，引發中北部地區低頻卸載，苗栗縣共計8萬1049戶停電。

經濟部工業局頭份、竹南、銅鑼3個工業區中，竹南、銅鑼2區受影響，2工業區分別有50多及87家廠商，因線路關係，部分廠商停電；另外苗栗縣中興工業區內約60家廠商也都自上午9時20分許突然停電，至11時許均陸續復電中。

苗栗縣消防局表示，停電期間接獲零星電梯以及竹南鎮一間製藥廠無塵室受困案件，所幸都已順利脫困，無人受傷。

台電苗栗區營業處表示，苗栗地區停電戶數於上午10時47分全部復電，造成民眾不便深感抱歉。（編輯：方沛清）1110303