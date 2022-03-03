全台無預警大停電 台虹台郡高雄廠區產線停擺

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（中央社記者江明晏台北3日電）全台上午無預警大範圍停電，部分PCB產線受供電影響而停擺，位於高雄的軟板廠台郡、FCCL廠台虹截至中午仍未恢復供電，不過台虹表示，庫存水位高，且逢產業淡季，不影響出貨。

上午9時左右，全台無預警傳出停電消息，初判為高雄南部興達電廠開關場發生事故，導致全台瞬間喪失1/3電力，部分PCB大廠產線受到影響。

軟板上游的FCCL大廠台虹受訪表示，廠區位於高雄前鎮科技園區，上午停電至今都還沒有恢復供電，產線已停擺數小時，但由於去年底有備貨，目前庫存水位高，加上現在正處產業淡季，出貨影響不大。

軟板大廠台郡回應表示，截至中午12時，高雄廠區仍因停電影響，部分廠區仍未供電，全廠目前停產中。

位於桃園平鎮工業區的HDI大廠健鼎則表示，上午一切正常，沒有受到停電干擾，推測平鎮工業區應該都供電正常；HDI大廠華通也指出沒有受到影響。PCB廠瀚宇博、燿華、CCL廠聯茂則傳出有部分產線受停電影響。

經濟部表示，與台電已成立應變中心緊急處理，北部中午前可復電，南部中午後將陸續恢復供電。（編輯：黃國倫）1110103