朱立倫：台灣電真的不夠 請政府負責任

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（中央社記者劉冠廷台北3日電）全台多地今天上午停電，國民黨主席朱立倫今天表示，民進黨不能再用愛發電，台灣的電真的不夠，現在是真正缺電的時候，請政府負責任地站出來。

朱立倫今天到屏東陪同國民黨籍台北市議員羅智強徒步行腳，面對年底縣市長選戰，國民黨在南部縣市的候選人是否已有腹案，朱立倫說，國民黨有很多認真在地經營的候選人，也有最優秀的全國級戰將，像羅智強，一定會推出團結整個黨內且最有戰力的候選人。

現場媒體追問朱立倫是否考慮參選桃園市長或高雄市，朱立倫表示，他是黨主席，為所有候選人加油，「我相信你不會去問民進黨主席同樣的問題吧」。

談到今天上午台灣發生的停電狀況，朱立倫說，民進黨不能再用愛發電，一定要負責任地告訴大家，台灣的電真的不夠。現在是真正缺電的時候，請政府負責任地站出來。

朱立倫也說，前幾天，有好多中小企業表示要申請建廠用電，結果政府通通不准，這樣台灣要如何拚經濟，人民該如何生活，這不是唱衰，而是事實，是要理性面對的。

至於國民黨立委吳斯懷進入立法院外交及國防委員會，遭外界質疑，朱立倫說，若懷疑一位立委忠誠、有洩密嫌疑，就直接法辦，不要用貼標籤的方式，如果認為立委不忠於中華民國，相信沒有人能容許，國民黨也不會容許，但不必用這樣的方式指控國民黨立委。（編輯：翟思嘉）1110303