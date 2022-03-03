全台大停電 柯文哲、侯友宜籲中央正視問題

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全台各地3日上午無預警停電，台北市長柯文哲（前右2）受訪指出，缺電是個問題，大家心裡有數；新北市長侯友宜（前右）也表示，這幾年大停電狀況層出不窮，中央應面對問題並說明完整電力發展。中央社記者陳昱婷攝 111年3月3日

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（中央社記者陳昱婷、沈佩瑤台北3日電）全台各地上午無預警停電，台北市長柯文哲指出，缺電是個問題，大家心裡有數；新北市長侯友宜說，這幾年大停電狀況層出不窮，中央應面對問題並說明完整電力發展。

柯文哲及侯友宜今天上午出席環狀線北環段北機廠區段標工程動土祈福典禮後接受媒體聯訪，被問及停電議題時，侯友宜表示，其實這幾年大停電狀況層出不窮，今天光新北市就有62件電梯受困、17件火災及32%交通號誌受損，加上產業受到的影響，傷害很重。

侯友宜說，中央政府有責任提供完整的電力發展路徑，讓大家了解到底未來電力及電價如何發展，並讓電力穩定供應，面對這個問題、說清楚，而不是一直講不缺電但大停電不斷發生，才能讓產業永續發展、民眾生活便利。

柯文哲指出，今天的大停電，在事情發生時，雙北災害應變中心都二級開設，優先處理困在電梯的案件，但長期而言，大家都很清楚，缺電是個問題。

柯文哲說，缺電大家心裡有數，不是嘴巴說說而已，而是真的就是問題，像東區門戶計畫中，很多大樓蓋下去都被限制電力使用量，所以公投投完，中央還是要面對並解決缺電問題。

媒體追問，要怎麼做才能解決長期缺電問題？柯文哲笑一笑後回應，這個很難回答。（編輯：李亨山）1110303