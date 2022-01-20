提早實施減電措施為缺電？ 台電：烏龍質疑

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（中央社記者梁珮綺台北20日電）國民黨文傳會前副主委鄭照新質疑台電提早2個月實施「計畫性減少用電措施」，代表台灣有缺電可能；台電回應是「烏龍質疑」，措施為需量反應方案，從民國68年時就已推動。

鄭照新今天在臉書貼出一張台電公告，質疑台電將原本今年5月要實施的「計畫性減少用電措施—彈性夜減型」提前至3月，代表台灣有缺電可能，並指沒有電力的晶圓廠，比家庭代工還不如；沒有電力的冷氣機，比扇子還不如。

台電回應，「計畫性減少用電措施—彈性夜減型」是需量反應方案，從68年就開始推動，是以電費優惠引導用電尖峰的長期做法，指鄭照新是「烏龍質疑」。

台電說明，需量反應措施的選用對象為契約容量100瓩以上（特）高壓用戶，為「可自由選擇參與」的電費扣減回饋措施，並搭配時間電價選用。

台電指出，需量反應是各國電業普遍採行的作法，對用戶來說，有減少電費的誘因；對整體供電來說，有強化移轉或減少夜尖峰用電的效益，與限電無關，不影響一般民生用電，以110年為例，需量反應措施申請抑低容量最高為265萬瓩，併於尖載日抑低用電107萬瓩，有相當實績。

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台電進一步說明，過去需量反應執行以日間為主，為提升夜尖峰供電裕度，進一步擴大夜尖峰抑低成效，因此推出彈性夜減方案，讓用戶可以在夜晚尖峰時間，自由選擇抑低2、3或4個小時，並依時段差異給予不同電費回饋，讓更多參與需量反應的用戶共同穩定傍晚至夜間的用電負載。

台電指出，為使用戶儘早熟悉方案內容配合調整用電行為，方案提前自今年3月1日起實施至10月31日止，共計8個月。（編輯：張均懋）1110120