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核四廠轉型蓋燃氣機組？ 台電：各種選項均未定案

2022/1/19 16:31（1/19 21:18 更新）
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針對媒體報導核四廠（圖）址將興建小型燃氣機組，台電19日表示，核四廠址後續利用的各種選項均未定案，將朝3個原則規劃。（中央社檔案照片）
針對媒體報導核四廠（圖）址將興建小型燃氣機組，台電19日表示，核四廠址後續利用的各種選項均未定案，將朝3個原則規劃。（中央社檔案照片）
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（中央社記者曾智怡台北19日電）針對媒體報導核四廠址將興建小型燃氣機組，台電今天表示，核四廠址後續利用的各種選項均未定案，將朝3個原則規劃，包含與在地鄉親溝通、未來規劃保持多元開放、因應再生能源發展需求。

台電今天發布新聞稿表示，目前正依資產價值極大化原則處理核四資產，包括材料轉供其他工程使用、現場設備處置、土地保留，以及廠址轉型利用。至於核四廠址後續利用的各種選項均未定案，仍在規劃階段。

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關於核四廠址未來發展方向，台電表示，會與在地鄉親充分溝通，同時保持多元選項、開放態度的可能性，主要考量再生能源發展下，儲能將具有高度重要性，期待能持續運用原建制的電網，發展儲能系統。

台電表示，相關綜合電力設施，可能的選項也包括風電及光電設施或小型燃氣機組等，但仍在初步評估規劃階段，尚未定案；將持續評估，並與地方民眾及社會各界妥善溝通。（編輯：潘羿菁）1110119

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