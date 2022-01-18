280萬瓩備轉容量隨時待命 台電：今年供電沒問題

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（中央社記者曾智怡台北18日電）外界關注今年供電狀況，台電總經理鍾炳利表示，冬天機組儘管有空污降載與歲修考量，讓供電燈號亮黃燈，但備轉容量率仍有8%；夏天隨大修機組歸隊，備轉容量一定會維持在280萬瓩，「今年供電沒有問題」。

台電今天舉行年終記者會，媒體關注冬天供電準備與夏天供電狀況預測。

鍾炳利表示，「今年（供電）很篤定沒有問題」，儘管冬天因部分機組在歲修與降載，導致供電亮黃燈，但備轉容量率仍在8%、備轉容量230萬瓩；他解釋，低於10%則是分子母定義問題，「事實上供電穩定」，冬天更沒有問題。

至於夏天，鍾炳利說，儘管負載增加，但大修機組都已歸隊，備轉容量一定會維持在280萬瓩之上，也就是兩部大型機組加上一部中型機組加起來的容量。

他指出，冬天因有多部機組正在歲修，運轉中機器穩定度相對較高，等到夏天機組全數歸隊，「用概率來看，使用中機組較多，故障機率就會多」，因此夏季備轉容量會多一些，冬季則稍少一點。

媒體關切今年5月用電攀高疑慮，鍾炳利表示，今年主要水庫蓄水量都已達95%以上，例如德基水庫目前幾乎是滿水位；反觀去年因旱象嚴峻，水位大降，「170幾萬瓩水力電廠只能用25萬，這點影響很大」，今年不會有用電吃緊問題。

談及綠能推廣，鍾炳利表示，配合綠能政策，台電最重要工作是提供足夠饋線供綠電併網，目前彰濱開閉所、再生能源變電所等已備妥，「（業者）場址找好，饋線都會鋪好」，一定會滿足業者需求。

針對核四後續規劃，鍾炳利指出，因應措施分4部分；第1，通用材料需極大化使用；第2，思考現場既有設備如何搭配再生能源充分運用；第3，土地會保留供電業使用；第4，原地址配合能源轉型，除光電、風電外，預計規劃小型機組、儲能等。

鍾炳利說，待土地問題告一段落後，台電會積極進行電力園區轉型，充分利用這塊土地。

至於協和、台中接收站環評與建設情況，鍾炳利說，正努力進行環評，盼有更多天然氣接收站，滿足用氣需求。（編輯：潘羿菁）1110118