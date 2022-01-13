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天冷開暖氣帶動用電量 供電續亮吃緊黃燈

2022/1/13 21:30（1/13 21:46 更新）
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氣象局持續發布低溫特報，13日晚間至14日高雄以北18縣市防攝氏10度以下低溫，民眾在家開暖氣讓用電增加，台電13日供電燈號再亮黃燈，顯示吃緊。（中央社檔案照片）
氣象局持續發布低溫特報，13日晚間至14日高雄以北18縣市防攝氏10度以下低溫，民眾在家開暖氣讓用電增加，台電13日供電燈號再亮黃燈，顯示吃緊。（中央社檔案照片）
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（中央社記者梁珮綺台北13日電）氣象局今天持續發布低溫特報，今晚至明天高雄以北18縣市防攝氏10度以下低溫，民眾在家開暖氣讓用電增加，加上部分機組歲修、環保降載，台電資訊顯示，今天備轉容量率為8.20%，供電燈號再亮黃燈，顯示吃緊。

根據台電資訊，今天最大用電量落在傍晚時分，尖峰備轉容量為247.5萬瓩，為8.20%，供電燈號再亮黃燈，顯示供電系統餘裕緊澀。

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台電分析有3原因，第一，天氣冷、氣溫低，民眾在家開暖氣、使用電暖器等產品，帶動用電走揚；第二，部分機組如和平、大潭、新桃等機組歲修；第三，現在是空污季，中火、協和部分機組環保降載。

根據台電未來一週電力供需預測，除了週六、日為綠燈，代表供電充裕，其他時間都仍亮黃燈，顯示為供電吃緊；若將時間拉長來看，在3月中旬以前都亮供電吃緊的黃燈。（編輯：潘羿菁）1110113

（圖取自台電網頁taipower.com.tw）
（圖取自台電網頁taipower.com.tw）
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