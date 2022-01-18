1212停電起因維護操作不當？ 台電：檢測尚未完成

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（中央社記者曾智怡台北18日電）針對媒體報導1212停電事故調查內容，台電表示，相關檢測尚未完成，待事故原因確認後，才會將調查報告呈報經濟部；並會確實檢討，同步落實同型機組強化與維護。

蘋果新聞網今天報導1212停電事故調查內容，台電下午透過新聞稿表示，報導內容多處與事實不符，包括指出「37萬公升絕緣油」，實際應為3萬7000公升，且變壓器基礎下方設計有防災洩油池防止絕緣油漫流。

台電表示，事故發生時因變壓器外殼裂開，絕緣油部分外洩至洩油池，變壓器本體裂開處下方仍有1萬7000公升絕緣油，並非如報導所指燒到僅剩「下面一點點」。

此外，調查過程中也無學者專家提出台電維護管理或操作不當導致等說法；且最終事故報告尚未呈報經濟部，更不可能發生報導所指「經濟部退回台電並要求修正內容」的情形。

台電說明，已在去年12月13日邀集學者專家共同會勘，一致判定確認事故起因為內部故障，並於12月29、30日開蓋檢查確認事故點為一次側高壓導線有故障熔損，至於引發事故原因尚須後續取樣試驗才能判定。

台電進一步說，已於去年12月22日邀集各電機廠及公司專家，參考國際標準及本次案例經驗修訂變壓器絕緣油中氣體分析判定標準。

針對媒體報導指出，台電將向變壓器製造商士林電機求償，台電發言人張廷抒今天在台電年終記者會時表示，目前事故調查報告尚未出爐，會以最後結果來處理，並同步落實同型機組強化與水平展開維護。（編輯：潘羿菁）1110118