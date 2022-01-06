115年總供電容量近5千萬瓩 經部：要求台電落實

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經濟部日前公布115年負擔備用供電容量義務者應備的總供電容量為4968萬瓩，較前一年增幅約2.5%。（中央社檔案照片）

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（中央社記者曾智怡台北6日電）經濟部日前公布115年負擔備用供電容量義務者應備的總供電容量為4968萬瓩，較前一年增幅約2.5%；能源局表示，已要求主要義務者台電加緊腳步落實燃氣發電計畫，滿足日益增加的用電需求。

攤開電源開發規劃，備用容量指電力系統規劃淨尖峰能力，用來應付機組大修、故障、水力變動、負載預測變動等電力供需變化。

依據電業法規定，再生能源發電業、再生能源或公用售電業賣電給用戶時，應就電能銷售量準備適當備用供電容量，以政府核准的備用容量率目標值15%作為公式計算基礎。

經濟部日前公布115年負擔備用供電容量義務者應備的總供電容量數額為4968萬瓩，和前一年（114年）為4848萬瓩相較，增加120萬瓩，增幅約2.5%，創近8年次高增幅。

經濟部能源局官員說明，由於台商回流擴廠趨勢增加，以及半導體產業不斷設新廠，用電量估將持續上攀，已要求負擔4965萬瓩應備供電容量的台電加緊腳步，落實燃氣發電計畫，佈建再生能源。

官員指出，例如今年大潭8號、明年大潭9號燃氣機組將上線，大潭7號擴建機組則會增加容量，興達、中火新機組也會逐年上線，加上民營森霸電廠機組較原先規劃100萬瓩增至110萬瓩，預計113年上線發電，可滿足用電需求。

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官員表示，業者在備用容量公告後，有5年的時間準備，目前台電是主要供應者，綠電業者僅負擔約3萬瓩；未來隨再生能源持續增加，勢必也會有更多綠能售電業等加入負擔行列。

未來綠能業者可透過台電今年在電力交易平台啟動的「備用容量市場」進行容量媒合，在115年申報期限前，每年4至6月為交易媒合期間；1至3月、7至12月則是自由刊登資訊期，買賣雙方可自行登錄需求及供給資訊。（編輯：楊凱翔）1110106