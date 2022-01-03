2025年綠電占比恐無法達標 經長：經濟成長快速

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（中央社記者梁珮綺台北3日電）立法院預算中心預估，台灣2025年再生能源發電占比將低於2成，無法達標，經濟部長王美花今天回應，主要是經濟快速成長帶動整體用電量大幅增加，用電需求的分母變大，分子不變，造成綠電占比未達標。

王美花中午接受網路節目「新聞不芹菜」主持人黃光芹專訪，暢談振興五倍券、能源轉型及台灣申入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）等相關議題。

根據政府非核家園政策規劃，2025年時要能源發電占比要達到532，即燃氣50%、燃煤30%、再生能源20%，不過，立法院預算中心指出，依據經濟部能源局資料，2025年的再生能源發電占比僅15.27%，未能達標。

王美花在專訪中表示，2015年的經濟成長率為0.65%、2016年當時推估2025年的用電量是2575億度，若用該數據推估，能源配比將符合532，不過近年經濟快速成長，像是半導體需求熱絡，帶動整體用電走揚，最新預測顯示，2025年全台用電量上修至3175億度，較2016年的數字還要多出600億度。

王美花進一步說明，再生能源仍維持原有發電裝置容量，並依照原定目標執行，但是用電量卻大幅增加，「分子沒動、分母變大了」，才會出現發電占比未達20%的情況。

不過，王美花也指出，離岸風場工程進度受疫情影響而延宕，但會慢慢追趕上來，光電在2016年時不到1GW，截至目前已有7.65GW，成長很多。

王美花強調，儘管能源配比略有不同，但供電量一定會夠，這也是為何中油第三天然氣接收站扮演重要角色的緣故，「燃氣機組要趕快建置起來，電絕對沒有問題」，雖然再生能源速度較慢，但政府為滿足用電量，仍在燃氣發電上做足準備。

她在專訪中透露，目前三接環差報告已送入環保署，若通過後就會盡快讓三接完工。

對於鴻海創辦人郭台銘稱今年會缺電，王美花重申，經濟部做好至2027年的用電規劃，包括建置燃氣機組、儲能系統、推動需量反應以及強化電力調度等等，如2025年的儲能系統要達100萬瓩。（編輯：潘羿菁）1110103