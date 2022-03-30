電價漲不漲 王美花：在可預測性較確定再決定

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（中央社記者范正祥台北30日電）電價漲不漲難拍板，經濟部長王美花今天在立法院受訪表示，希望能夠在可預測性和穩定性比較確定之前，再做決定；經濟部電價費率審議會應該在未來2、3個月之內就會再做決定。

經濟部昨天召開電價費率審議會，考量近期俄烏戰事導致燃料價格波動劇烈，會議並未做出電價調整決定，這也是史上審議會未有決議首例。

立法院經濟委員會今天審查111年度中央政府總預算案附屬單位預算營業部分關於經濟部主管台灣中油股份有限公司，王美花會前回應媒體詢問電價是否調整。

王美花指出，最近相關油價、天然氣，因為俄烏戰爭關係，波動非常厲害，往往在一個月之內就上下起伏超過50%，所以比較難預測。

王美花表示，就她的理解，昨天在電價費率審議會上，大家都有不同的意見表達，所以這次暫時沒有決定，下次再做決定。

對於電價調整暫未做出決定，王美花說，希望能夠在可預測性和穩定性比較確定之前，再做決定；經濟部電價費率審議會應該在未來2、3個月之內就會再做決定。

王美花指出，俄烏戰爭是近幾年來非常少見的情形，電價費率審議會覺得是比較特殊的狀況，再斟酌國內物價情形一起做考量，審議會再過一陣子就會再做決定。

此外，媒體問及電價暫未調整，會不會連帶影響國營事業營運。對此，王美花說，經濟部會密切觀察國營事業相關營運情形，做為電價費率審議會下次開會資料。（編輯：張均懋）1110330